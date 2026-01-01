V Rakousku zemřel při výstupu na horu Breithorn devětačtyřicetiletý Čech

„K tomuto případu nemáme žádné informace, nikdo se na naši ambasádu neobrátil,“ uvedl Drake.
Muž vyrazil ve středu brzy ráno ze Saalfeldenu, aby vystoupil na 2 504 metrů vysoký Breithorn. Ten se nachází v horském masivu Kamenné moře (Steinernes Meer) na jižním okraji Berchtesgadenských Alp.
Manželka muže podle stanice ORF zavolala záchranáře poté, co s ním nedokázala telefonicky spojit a v mobilní aplikaci viděla, že se jeho poloha už delší dobu nemění.
Tělo bylo nalezeno s pomocí vrtulníku ve středu kolem 20:30. Muž zemřel patrně přímo na místě pádu.
