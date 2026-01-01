V Rakousku zemřel při výstupu na horu Breithorn devětačtyřicetiletý Čech

V rakouském Salcbursku zemřel ve středu při výstupu na horu Breithorn devětačtyřicetiletý Čech. Informovala o tom APA s odvoláním na místní policii. Podle ní muž zřejmě uklouzl na obtížné a zasněžené stezce a zřítil se do skalního terénu. Mluvčí ministerstva zahraničí Daniel Drake redakci iDNES.cz sdělil, že se na českou ambasádu nikdo neobrátil.

„K tomuto případu nemáme žádné informace, nikdo se na naši ambasádu neobrátil,“ uvedl Drake.

Muž vyrazil ve středu brzy ráno ze Saalfeldenu, aby vystoupil na 2 504 metrů vysoký Breithorn. Ten se nachází v horském masivu Kamenné moře (Steinernes Meer) na jižním okraji Berchtesgadenských Alp.

Manželka muže podle stanice ORF zavolala záchranáře poté, co s ním nedokázala telefonicky spojit a v mobilní aplikaci viděla, že se jeho poloha už delší dobu nemění.

Tělo bylo nalezeno s pomocí vrtulníku ve středu kolem 20:30. Muž zemřel patrně přímo na místě pádu.

