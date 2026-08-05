Osada, která má pouhých pět obyvatel, patří k obci Moorbad Harbach a nachází se zhruba 35 kilometrů jihovýchodně od Českého Krumlova.
Mezi meteorology je už roky velmi dobře známá, a to díky své zvláštní poloze. Schwarzau totiž leží v mělké kotlině ve výšce přibližně 788 metrů nad mořem, kde jsou pravidelně mimořádně nízké teploty.
Zatímco během dne je v osadě teplo, za jasných a bezvětrných nocí do kotliny proudí studený vzduch a hromadí se tam, čímž vzniká takzvané jezero studeného vzduchu. Chladný vzduch zůstává u země a způsobuje, že teploty klesají výrazně více než v okolí.
Na tamní meteorologické stanici byla díky tomu za posledních 24 hodin zaznamenána nejnižší teplota 10,6 stupně Celsia, přičemž kolem poledne tam bylo zhruba 12 stupňů.
Osada Schwarzau si svou pověst ledového pólu vybudovala v průběhu mnoha let a zejména v zimě se pravidelně dostává na titulní stránky novin. Letos v lednu tam například naměřili nejnižší teplotu minus 16,1 stupně, čímž se osada tehdy stala nejchladnějším místem Rakouska.
Rakousko v úterý zaznamenalo dosud nejvyšší teplotu, když teploměr na meteorologické stanici ve Vídni-Stammersdorfu ukázal 41 stupňů Celsia.
Padl tak rekord z roku 2013, kdy v dolnorakouském městečku Bad Deutsch-Altenburg zaznamenali 40,5 stupně.