Jednadevadesátiletý Čech se zřítil na rakouském Grossglockneru

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  11:11aktualizováno  11:11
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Na Grossglockneru, nejvyšší hoře Rakouska, se zřítil a zranil 91letý Čech. Muž byl s podezřením na těžké poranění hlavy letecky transportován do nemocnice.

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Čech se podle APA zřítil ve čtvrtek v poledne na území východotyrolské obce Kals ze strmého svahu nad horskou chatou a patrně se těžce zranil.

Podle policie chtěl pozorovat místní potok Tauernbach a na prudkém svahu spadl z výšky kolem 25 metrů.

Po počátečním ošetření seniora s podezřením na vážná poranění hlavy přepravil vrtulník záchranné služby na kliniku v Innsbrucku.

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