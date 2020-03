Rakousko kvůli koronaviru zakáže Italům vstup do země. Policie na hranicích může Čechům kontrolovat stav paliva

VÍDEŇ Kvůli šíření nového typu koronaviru Rakousko zakáže italským občanům vstup do země. Výjimku dostanou jen ti, kteří předloží lékařské potvrzení o bezinfekčnosti. Na tiskové konferenci to oznámil kancléř Sebastian Kurz. Úřady podle něj také zorganizují návrat Rakušanů z Itálie do vlasti. Tyto osoby ale budou muset následně do dvoutýdenní karantény. Nová omezení se dotkla také univerzit, divadel a koncertních sálů. Rakousko má k dnešnímu dni 158 nakažených koronavirem.

Úřady podle Kurze také zorganizují návrat Rakušanů z Itálie do vlasti. Tyto osoby ale budou muset následně do dvoutýdenní karantény. Nová omezení se dotkla také univerzit, divadel a koncertních sálů. Rakousko má k úterku 158 nakažených koronavirem.

Italové nebudou smět podle Kurze vstoupit do Rakouska, pokud nepředloží potvrzení od lékaře, že se nenakazili koronavirem. Mluvčí vlády později upřesnil, že turisté, tedy i Češi, se budou moci z Itálie přes Rakousko vracet domů. Je ale možné, že rakouští policisté na hranicích zkontrolují, zda mají dostatek paliva v nádrži, aby nemuseli v Rakousku stavět ani na čerpacích stanicích.

Ministr vnitra Karl Nehammer oznámil, že od úterka nebudou do Rakouska létat z Itálie žádná letadla, ani jezdit žádné osobní vlaky. Nebezpečné, ale nutné podání ruky. Koronavirus v Dánsku zastavil udělování občanství Kromě zákazu vstupu Italů do Rakouska Kurz oznámil další opatření proti šíření koronaviru. Nejpozději od pondělí se uzavřou všechny univerzity a další vysoké školy. Ministr školství Heinz Fassmann uvedl, že opatření bude platit prozatím do 3. dubna. Výuka by podle něj ale měla pokud možno pokračovat prostřednictvím internetu. Podle Kurze je jen otázkou času, kdy vláda přistoupí i k uzavření základních a středních škol. Do začátku dubna se nesmějí konat žádné společenské akce s více než 500 účastníky venku a s více než stem účastníků uvnitř budov. Opatření se dotkne mimo jiné divadelních představení či koncertů. Zrušení svého programu do konce března už oznámily mimo jiné vídeňské divadlo Burgtheater, Státní opera či Koncertní dům (Konzerthaus). Muslimská obec zrušila páteční modlitby. Zakázané budou do 3. dubna také veškeré demonstrace. Firmy, u kterých je to možné, kancléř Kurz vyzval, aby umožnily svým zaměstnancům práci z domova. Na každého mrtvého v Jižní Koreji sedm obětí koronaviru v Itálii. Proč se tak liší čísla v ohniscích nákazy K omezení šíření koronaviru může podle předsedy vlády přispět každý Rakušan a to tím, že „omezí své sociální kontakty“. Mladé lidí vyzval, aby brali ohled na starší občany, u kterých je nebezpečí komplikací při nakažení koronavirem vyšší. „Budeme náš život v příštích pár měsících muset změnit,“ řekl také ministr zdravotnictví Rudi Anschober. Zabránit se podle Kurze rozšíření koronaviru v Rakousku už nedá. Cílem přijatých opatření je podle něj hlavně zbrzdit vrchol epidemie tak, aby se nekryl s vrcholem chřipkové epidemie. „Máme stále velmi nízký počet případů, ale jde o to, abychom šíření nebo rychlost šíření snížili,“ zdůraznil Kurz.