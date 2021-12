Rakousko očkovaným uvolňuje uzávěru. Otevřou i populární adventní trhy, návrat k normálu ale vypadá jinak

Vánoční perníčky a hrneček svařeného vína na pozadí osvětlené siluety vídeňské radnice: takové potěšení si ode dneška mohou opět dopřát jak Vídeňané, tak návštěvníci z ciziny včetně Čechů. Populární adventní trhy patří mezi prostory, které ve většině rakouských měst ode dneška zase mohou fungovat.

Děje se tak po skončení třítýdenní přísné uzávěry, kdy v celém Rakousku zůstaly otevřené jen obchody s nezbytným zbožím a byly zásadně omezeny mezilidské kontakty. Opatření byla na celostátní úrovni uvolněna v neděli, naplno se však projeví teprve dnes – běžné obchody totiž mají v Rakousku ze zákona a nezávisle na koronavirové pandemii o nedělích zavřeno.

O úplný návrat do normálního režimu však nejde. Jednotlivé spolkové země totiž mají pravomoc „výstup“ z uzávěry pozdržet, a některé toho využívají. Například v Horním Rakousku, které sousedí s Jihočeským krajem, se dneškem prakticky nic nemění – tamější zemská vláda se rozhodla lockdown prodloužit až do pátku 17. prosince.

Většina ostatních spolkových zemí včetně Vídně sice zpřístupnila obchody a většinu služeb. Až do konce tohoto týdne ale vesměs zůstávají zavřené restaurace, bary a také hotely. Ubytovací a gastronomické podniky dneškem plně otevřely pouze v Tyrolsku (turisticky nejnavštěvovanější oblasti Rakouska), Vorarlbersku a Burgenlandu.

Postupný návrat do normálu se týká pouze očkovaných osob, kterých je v rakouské populaci asi 68 procent. Kdo si nechce nechat vakcínu proti nemoci covid-19 aplikovat, má povoleno prakticky jen jít do zaměstnání a domů a nakoupit si nezbytné zboží. Využití služeb je totiž podmíněno tzv. pravidlem 2G, tedy vstup do obchodů apod. je umožněn pouze po předložení dokladu o očkování, případně o prodělání nemoci.

Rakouští politici si vesměs pochvalují, jak tvrdý lockdown, vyhlášený pod tíhou prudce rostoucích čísel infikovaných a následného náporu na nemocnice, „zabral“ a argumentují ústupem epidemie. Zatímco před třemi týdny se tzv. sedmidenní incidence koronaviru na 100 tisíc obyvatel pohybovala kolem hodnoty 1000, v neděli byla na úrovni 370.

Uzávěra zbrzdila a ve většině Rakouska stále ještě brzdí zimní lyžařskou sezonu, která je pro zemi z ekonomického hlediska velmi důležitá. Pro provozovatele lyžařských areálů jde o dvojnásobnou smůlu: letos jsou totiž již na samém začátku zimní sezony velmi dobré sněhové podmínky a za normálních okolností by lanovky jely naplno.

I po obnovení provozu se ale po alpských sjezdovkách bude zřejmě prohánět méně lidí než v letech před koronavirem – pravidlo 2G totiž platí i tam. Méně bujaré bude i oblíbené apres-ski, restaurace a bary musí zavřít už ve 23 hodin. Povinné jsou respirátory například i při jízdě na lanovce.

Masové ‚ne’ povinnému očkování

Rakouská vláda již dříve oznámila úmysl zavést v zemi povinné očkování proti covidu-19 pro všechny občany starší 14 let. Povinnost by měla platit od 1. února 2022, a kdo se vzepře, čelil by opakovaným pokutám ve výši 3600 eur (asi 92 tisíc korun). Pokud se nařízení opravdu prosadí, bude Rakousko první zemí v Evropě, která zavádí povinnou vakcinaci pro všechny.

Právě proti povinnému očkování se ostře vymezovalo asi 44 tisíc lidí, kteří se zúčastnili sobotní demonstrace ve Vídni; šlo již o třetí masový víkendový protest v řadě. Nad hlavami protestujících vlály rakouské vlajky a hesla typu „Očkování je masová vražda“.

Z hlavních rakouských politických stran je proti povinné vakcinaci Svobodná strana Rakouska (FPÖ). V porovnání s předchozími víkendy byla situace poměrně klidná a došlo jen k menším potyčkám mezi demonstranty a policií; podle rakouského ministerstva vnitra bylo zadrženo devět osob.