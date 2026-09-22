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Zloději z Česka se před rakouskou policií skrývali v kukuřici. Vyhnal je až vrtulník

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  10:49
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Rakouská policie (24. února 2024) | foto: ČTK

Policie v Rakousku v červenci dopadla dva muže z Česka, kteří jsou podezřelí ze série krádeží v oblasti na rakouské straně hranice. Pátrání po nich skončilo v kukuřičném poli, informuje v úterý na svých internetových stránkách hornorakouská policie.

Muži ve věku 28 a 34 let a ještě 26letá žena jsou podezřelí, že do Rakouska jezdili autem nebo na motocyklu, aby tam kradli. Odcizené věci odváželi zpět do Česka, kde je prodávali. Ukradli údajně například motocykl, moped a motorku na motokros.

Jedno z odcizených vozidel odstavili na poli, aby se pro něj později vrátili. Oba muži přijeli autem s přívěsem a upoutali pozornost jednoho z místních obyvatel, který zavolal policii.

Muži před ní nejdříve autem a pak pěšky prchali k blízkému kukuřičnému poli. To policie obklíčila a na pomoc při pátrání zavolala vrtulník a služebního psa. Když nad pole přilétla helikoptéra, vzdali se policistům.

Policie podezřelé zadržela a převezla do věznice v Linci. Zjistila, že mladší z nich měl na kotníku elektronický „náramek“, který mu česká justice přidělila pro sledování v domácím vězení.

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