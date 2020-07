Rakousko ruší lety do nebezpečných zemí. Nařízení platí do 15. července

Vídeň/Praha S okamžitou platností ruší Rakousko lety do zemí jako je Čína, Portugalsko, Ukrajina nebo Švédsko. Zároveň má stále dlouhý seznam cizinců, které na své území nepouští.

V úterý zveřejnilo Ministerstvo zahraničních věcí pro Rakousko seznam států do kterých se lidé z rakouských letišť nepodívají. S platností od středy 1. července nemohou lidé vycestovat do Běloruska, Íránu, italské Lombardie, Číny, Portugalska, Ruska, Švédska, Ukrajiny a do Spojeného Království. Zrušené lety do těchto destinací jsou prozatím ty, které mají datum odletu do 15. července.

Zároveň stále platí, že na území Rakouska nesmí vstoupit cizinci, kteří nepochází ze zemí Shenghenského prostoru, ostatní jsou povinni doložit negativní test přítomnosti nákazy koronavirem, který nesmí být starší než 4 dny.