Rakousko upraví dávky pro gastarbeitery, Češi si pohorší

VÍDĚŇ Má to být spravedlivější systém: Rakousko již nebude vyplácet rodinám cizinců, kteří v alpské republice pracují a jejichž děti žijí v domovské zemi, stejně vysoké přídavky na děti. Zákon, který ve středu schválil rakouský parlament, totiž zavádí tzv. indexaci, jejímž principem je zohlednění výše životních nákladů v zemi původu.

Jinak řečeno, pracovníci ze států s nižší cenovou hladinou (typicky ze střední a východní Evropy, ale například i z Turecka) dostanou dávky na děti významně nižší, zatímco lidé z „drahé“ severní Evropy či z Nizozemska si naopak polepší.



Rakouská vládní koalice sestávající z Lidové strany Rakouska (ÖVP) a Svobodné strany Rakouska (FPÖ) poslala zákon do parlamentu v květnu tohoto roku. Norma vejde v platnost 1. ledna 2019 a vládní strany si tak budou moci odškrtnout jeden splněný předvolební slib.

„Nemůže to již takto dál pokračovat. Například pokud má pracovník původemz Bulharska doma tři děti, tak jen dávky, které mu posíláme, představují dvojnásobek průměrného příjmu v Bulharsku,“ řekla již počátkem roku Juliane Bogner-Straussová, rakouská ministryně pro ženy, rodinu a mládež.

Rakouská vláda si od indexace slibuje nejen větší spravedlnost, ale také úsporu peněz. Tím, že velká část tzv. gastarbeiterů pracujících v Rakousku pochází z méně rozvinutých – a tím i lacinějších – zemí, ušetří státní kasa přes 100 milionů euro ročně. Celkový objem peněz, které v současnosti jdou na „export sociálního systému“, dosáhl v roce 2017 podle údajů rakouského ministerstva financí částky 615 milionů eur (v přepočtu téměř 16 miliard korun).

Nový systém výpočtu dávek se dotkne i českých rodin. Dětí, na které jejich v alpské republice pracující čeští rodiče pobírají od rakouského státu dávky, bylo loni podle rakouské statistiky 4712. Průměrná měsíční dávka na dítě klesne v českém případě ze současných přibližně 175 eur (včetně daňového zvýhodnění) asi o 40 procent.

Většina peněz putuje do Německa

Absolutně největší objem dětských přídavků v loňském roce z Rakouska „odplul“ do Německa, více než 60 milionů eur. Následovalo Turecko (58 milionů), Rumunsko, Srbsko a Maďarsko. České rodiny získaly tímto mechanismem 10 milionů eur. Pro porovnání: rodinám uprchlíků, kteří získali v Rakousku azyl, náleželo v součtu 61 milionů eur.

Opatření kritizovaly některé zaměstnanecké svazy, podle jejichž názoru snížení přídavků na děti může vést k odlivu pracovníků z chudších zemí a některé obory by se mohly potýkat s nedostatkem pracovních sil. Nejvíce by se to mohlo týkat pečovatelských služeb, které z velké části spoléhají na pracovníky – typicky ženy ve středním a vyšším věku – původem ze střední a východní Evropy.

Indexaci dávek již dříve kritizovala Evropská komise a je pravděpodobné, že zákon bude dříve či později posuzovat Soudní dvůr Evropské unie (ESD). Jeden z dřívějších výroků ESD totiž konstatoval, že opatření omezující vývoz dávek z jedné země do druhé je omezením práva na volný pohyb v rámci EU. S touto možností zjevně počítá i ministryně Bogner-Straussová, ačkoli rakouský kabinet vyhlásil, že nová legislativa je kompatibilní s evropským právem. „Poslední slovo bude mít ESD,“ nechala se slyšet Bogner-Straussová.