Střelec z Rakouska u sebe měl i bombu. Je to jako v USA, nevěří šokovaní lidé

V Rakousku ve středu začíná třídenní státní smutek, v 10:00 ho zahájila minuta ticha. Ve Štýrském Hradci lidé před budovu střední školy dál přinášejí květiny a svíčky. Několik stovek lidí se ve městě, kde se útok odehrál, zúčastnilo smuteční mše za oběti už v úterý večer. Mnoho lidí ve městě také následovalo výzvu Červeného kříže a přišlo darovat krev, informovala televizní a rozhlasová společnost ORF. Škola, kde se útok odehrál, zůstane do konce týdne zavřená, rozhodlo ministerstvo školství.

Útočník v úterý dopoledne při střelbě na gymnáziu zabil deset lidí a následně sebe. Všichni zranění jsou ve stabilizovaném stavu. Podle zástupce nemocnice je v péči nadále jedenáct zraněných, z toho pět na jednotce intenzivní péče.

Policie zatím po motivu mladíka, který po svém činu spáchal sebevraždu na toaletách, pátrá. Vyšetřovatelé při prohlídce domu, kde žil jen s matkou, našla dopis na rozloučenou, nefunkční podomácku vyrobenou bombu a plány na bombový útok. Ty ale byly podle policie očividně vyhozeny do koše.

Zástupce policie Franz Ruf vysvětlil, že dopis byl vzkazem rodičům, a uvedl, že vyšetřovatelé nyní ve škole provádějí rekonstrukci činu, aby objasnili průběh událostí a případně motiv. „Z dopisu na rozloučenou však nelze vyvodit žádný motiv. To je předmětem dalšího vyšetřování,“ řekl.

Ruf varoval, že nebezpečí ze strany možných napodobitelů, které čin mohl inspirovat, je vysoké. Již v úterý večer úřady zaznamenaly takové případy. Prověřovaly hrozbu dalšího útoku na střední školu ve Štýrském Hradci.

Útok vyvolal v Rakousku debatu o držení zbraní. Starostka města Elke Kahrová chce, aby je nosili jen strážci pořádku, nikoliv civilisté.

Země má poměrně liberální zákony, díky kterým si je střelec dokázal zřejmě bez větších potíží pořídit. Police u něj našla pistoli a dlouhou zbraň, média píší o brokovnici.

„Jak teď jít do školy?“

„Znali jsme to jen z Ameriky. Ale nyní se to děje i zde. Je to jednoduše strašlivé,“ řekla deníku Der Standard patnáctiletá Emilie, jež navštěvuje školu v centru Štýrského Hradce, poměrně daleko od násilného dění.

Emilie se svými spolužáky řešila celou věc na sociálních sítích. Událost popisuje jako absolutní „šok“. „Ale že je to možné tady ve Štýrském Hradci, tomu prostě nemůžeme uvěřit. Jít ve středu do školy působí falešně. Nějak musíme pomoci, ale jak?“ ptá se dívka.

I když v centru města navenek vše působilo jako obvykle, lidé neskrývají šok. „Myslel jsem, že se to děje jen v Americe, je to hrůza,“ je jejich obvyklá reakce.

Sedmnáctiletá Christina uvádí, že starší lidé se bojí ještě víc než školáci. „Dědeček mi hned volal a ptal se, jestli jsem v pořádku, i když jsem mu řekla, že naše škola je daleko.“ Sama je ale ráda, že jí škola už končí a čekají je prázdniny. „Když se to stane jednou, možná k útoku dojde znovu.“

Podle úřadů je mezi mrtvými devět mladých lidí ve věku 15 až 17 let a jedna dospělá učitelka. Útočník zastřelil sedm žen a tři muže předtím, než obrátil zbraň proti sobě. Jednou z deseti obětí je polský občan, uvedl dnes polský představitel. Bosenské velvyslanectví v Rakousku potvrdilo, že dvě z obětí měly bosenské kořeny, ale neměly bosenské občanství.

Podle agentury APA jde o nejhorší útok tohoto typu, jaký kdy Rakousko zažilo.