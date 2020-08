Rakousko vydalo varování před cestami do Chorvatska kvůli koronaviru. Platit začne v pondělí

Vídeň/ Záhřeb Kvůli rostoucímu počtu případů nákazy koronavirem vydalo v pátek Rakousko nejvyšší stupeň varování před cestami do Chorvatska. Platit začne od pondělí, informovalo na Twitteru rakouské ministerstvo zahraničí.

Chorvatsko ve středu zaznamenalo nejvyšší počet nově nakažených od počátku epidemie, uvedla agentura DPA. Také v Rakousku počet nakažených roste, v pátek oznámilo nejvíce případů od 10. dubna.



„Vzhledem k epidemickému vývoji v Chorvatsku vydáváme nejvyšší stupeň varování pro celou zemi,“ uvedlo ministerstvo. Rakouské občany vyzvalo, aby do Chorvatska nejezdili, pokud to není bezpodmínečně nutné. Turisty, kteří již v zemi jsou, úřad podle agentury APA „důrazně“ vyzval, aby se vrátili do Rakouska.



Ministerstvo zdravotnictví nyní připravuje nařízení, podle kterého by se Rakušané museli po návratu z Chorvatska prokázat negativním testem, který nebude starší 72 hodin, nebo se izolovat v domácí karanténě.

Rakousko dosud varovalo před cestami do 32 zemí světa. Jsou mezi nimi Bulharsko, Rumunsko, Portugalsko, Švédsko, USA či Rusko. Varování platí navíc pro čínskou provincii Chu-pej, z jejíž metropole Wu-chanu se loni začal koronavirus SARS-CoV-2 šířit do světa. Minulý týden přidala Vídeň na seznam i Španělsko s výjimkou jeho ostrovů.

Podle agentury APA vydalo ministerstvo zahraničí varování před cestami do Chorvatska kvůli zhoršující se situaci v této zemi, ale i kvůli rostoucímu počtu rakouských turistů, u nichž se nákaza potvrdila po návratu z dovolené na Jadranu.

Podle americké Univerzity Johnse Hopkinse (JHU) se dosud ve čtyřmilionovém Chorvatsku nakazilo přes 6000 lidí. S covidem-19 jich 163 zemřelo. V posledních dnech začal počet potvrzených případů růst. Za středu úřady zaznamenaly 180 nových případů, což byl nejvyšší denní přírůstek od počátku epidemie, dnes pak znovu hlásili rekordní přírůstek 208 nakažených. V posledních dvou měsících se denní počty nakažených pohybovaly mezi 30 a 100. Věkový průměr nakažených ze středy činí 31 let.



Také v Rakousku v posledních dnech denní přírůstek nakažených roste. Za posledních 24 hodin přibylo v zemi 282 potvrzených případů, což je nejvíce od 10. dubna. Podle ministra zdravotnictví Rudolfa Anschobera přitom výrazně klesl věkový průměr nakažených - nyní činí 33,7 roku.

Mezi nakaženými turisty, kteří se vrátili z Chorvatska, byli podle rakouských médií právě především mladí lidé. Ti se podle svých slov účastnili velkých večírků v barech a na plážích. Například v Horních Rakousech evidují za několik posledních dní 40 lidí, kteří se nakazili na Makarské.

Agentura APA v pátek informovala, že Chorvatsko v reakci na tento vývoj nařídilo, aby noční podniky zavíraly nejpozději o půlnoci. Opatření vstoupilo v platnost okamžitě a má zůstat v platnosti zatím deset dní.

V Chorvatsku se v současnosti nachází asi 900 000 zahraničních turistů včetně Čechů.