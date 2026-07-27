Na rakouské Wildspitze zemřela česká horolezkyně, uklouzla na strmé stěně

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  12:41aktualizováno  12:41
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ilustrační snímek | foto: Facebook Bergrettung Salzburg

Dvaatřicetiletá česká horolezkyně zemřela v sobotu po pádu na hoře Wildspitze na jihozápadě Rakouska. Dvaatřicetiletý Čech, který lezl s ní, utrpěl těžká zranění, píší média. Úmrtí české občanky potvrdilo i ministerstvo zahraničí.

„Můžeme potvrdit, že došlo při sestupu ze severního vrcholu Wildspitze ke smrtelné lezecké nehodě české občanky. Naši kolegové z Velvyslanectví České republiky ve Vídni jsou v kontaktu s rakouskými úřady i rodinou zesnulé a poskytují nezbytnou součinnost,“ sdělil pro iDNES.cz mluvčí ministerstva Adam Čörgő.

Neštěstí se podle rakouských médií odehrálo kolem 11:35, když dvojice navázaná na laně sestupovala ze severního vrcholu Wildspitze. V nadmořské výšce přibližně 3712 metrů si žena chtěla kvůli stoupající teplotě svléknout jednu vrstvu oblečení, a přitom z dosud neznámých důvodů na strmé stěně náhle uklouzla a strhla i svého spolulezce.

Oba se zřítili přibližně o 140 výškových metrů a nakonec zůstali ležet v ledovcové trhlině. Těžce zraněnému muži se z ní podařilo vlastními silami dostat a hlasitým voláním na sebe upozornit další horolezce.

Záchranářský vrtulník ho pak přepravil k chatě Taschachhaus, kde mu byla poskytnuta první pomoc. Při druhém letu vrtulníku lékař konstatoval smrt Češky. Její tělo poté z trhliny vyzvedli členové horské služby

Zraněný muž je nyní v nemocnici v obci Zams; u Češky nařídilo rakouské státní zastupitelství pitvu, informoval MeinBezirk.

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