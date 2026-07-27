Na rakouské Wildspitze zemřela česká horolezkyně, uklouzla na strmé stěně

„Můžeme potvrdit, že došlo při sestupu ze severního vrcholu Wildspitze ke smrtelné lezecké nehodě české občanky. Naši kolegové z Velvyslanectví České republiky ve Vídni jsou v kontaktu s rakouskými úřady i rodinou zesnulé a poskytují nezbytnou součinnost,“ sdělil pro iDNES.cz mluvčí ministerstva Adam Čörgő.
Neštěstí se podle rakouských médií odehrálo kolem 11:35, když dvojice navázaná na laně sestupovala ze severního vrcholu Wildspitze. V nadmořské výšce přibližně 3712 metrů si žena chtěla kvůli stoupající teplotě svléknout jednu vrstvu oblečení, a přitom z dosud neznámých důvodů na strmé stěně náhle uklouzla a strhla i svého spolulezce.
Oba se zřítili přibližně o 140 výškových metrů a nakonec zůstali ležet v ledovcové trhlině. Těžce zraněnému muži se z ní podařilo vlastními silami dostat a hlasitým voláním na sebe upozornit další horolezce.
Záchranářský vrtulník ho pak přepravil k chatě Taschachhaus, kde mu byla poskytnuta první pomoc. Při druhém letu vrtulníku lékař konstatoval smrt Češky. Její tělo poté z trhliny vyzvedli členové horské služby
Zraněný muž je nyní v nemocnici v obci Zams; u Češky nařídilo rakouské státní zastupitelství pitvu, informoval MeinBezirk.
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz