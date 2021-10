Rakousko zavede ‚zelenější‘ daně, mohly by ale zdražit benzin až o dvě koruny. Vláda plánuje kompenzace

Od 1. července příštího roku se má začít na 30 eurech za tunu (zhruba 760 korun), což podle odhadů zvýší například u čerpacích stanic cenu pohonných hmot až o osm centů (v přepočtu o dvě koruny). Rakouská vláda stanovila datum i s ohledem na současné vysoké ceny energií, a to v očekávání, že za několik měsíců se situace opět znomalizuje. V následujících letech by měla cena za tunu oxidu uhličitého postupně růst v několika vlnách a v roce 2025 by poskočit až na 55 eur (1392 korun).



S tím související zdražení pohonných hmot chce vláda občanům vynahradit vyplacením speciálního „klimatického bonusu“, který může činit až 200 eur ročně. Jeho konkrétní částka má zohledňovat dostupnost hromadné dopravy v místě bydliště.

Na nejvyšší sazbu proto budou mít nárok občané v odlehlejších částech země, kteří se neobejdou bez každodenního využívání auta. Naopak, pro obyvatele z větších měst, včetně Vídně, bude bonus nižší, maximálně sto eur. Vyplácený bude nejenom dospělým, ale i dětem a osobám mladším 18 let. Ti budou dostávat polovinu částky.

Rakouský statistický úřad dostal od vlády za úkol ohodnotit každou z obcí v zemi podle toho, jaké je její napojení na systém veřejné hromadné dopravy. Podle toho pak budou rozděleny do čtyř kategorií.

„Kdo chrání klima, už nesmí být považován za hlupáka,“ řekl k tomu rakouský vicekancléř a šéf Zelených Werner Kogler. Daňová reforma podle jeho názoru přinese lidem „čistější vzduch a víc peněz v peněžence“.

Podobná řešení, které schválili v Rakousku, se již uplatňuje v sousedním Německu. Tam byla začátkem letošního roku stanovena vstupní cena za tunu hlavního skleníkového plynu na 25 eur za tunu s tím, že do roku 2025 má vzrůst na 55 eur a poté až na maximálně 65 eur za tunu.

Snížení daní z příjmů

Kromě „klimatických bonusů“ chystá rakouská vláda ještě další změny v daňové soustavě. Týká se snížení daní z příjmů o několik procentních bodů, jež se má dotknout jak právnických, tak i fyzických osob.

Jejich celkový objem má až do roku 2025 dosáhnout 18 miliard eur. I tady je cílem motivovat občany, aby žili zeleněji. Rakouský kancléř Kurz označil dohodu za „největší daňovou úlevu v dějinách druhé republiky“. Součástí změn je i navýšení daňového bonusu za každé dítě ze stávajících 1500 eur na 2000 eur počínaje 1. červencem 2022.

„Chceme, aby když se všechno sečte, zůstalo každému občanovi víc v peněžence a měl možnost získat i další výhody, pokud se bude chovat ekologicky,“ uvedl pro rakouský rozhlas ORF ministr financí Gernot Blümel.

Rakouští Zelení, pro něž byla reforma jedním z pilířů jejich předvolebního programu, ovšem nyní čel krátké době, jímž se snaží vláda ve Vídni přimět občany, aby se chovali ekologičtěji. Od minulého pátku si mohou Rakušané zarezervovat jednotnou roční jízdenku s názvem „Klimaticket Österreich“, která jim umožní využít veřejnou dopravu na území celého státu.

Systém by měl začít naplno fungovat od 26. října, na rakouský státní svátek. Až do konce října činí jeho zaváděcí cena 949 eur (24 tisíc korun), poté bude stát jednotná jízdenka 1095 eur (zhruba 28 tisíc korun).