U rakouského Semmeringu udeřilo zemětřesení, otřesy pocítili i ve Vídni

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  11:40aktualizováno  11:40
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ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

V noci na pátek zasáhlo Rakousko zemětřesení o síle 4,5. Nejvíce ho pocítili lidé v oblasti Semmeringu na pomezí Dolních Rakous a Štýrska, slabé otřesy zaznamenali také obyvatelé Vídně. Na silnici mezi obcemi Schottwien a Breitenstein se po zemětřesení uvolnily kameny, které museli odstranit hasiči.

Zemětřesení udeřilo v pátek v 1:59. Epicentrum se nacházelo přibližně osm kilometrů jihozápadně od města Gloggnitz a 15 kilometrů východně od Mürzzuschlagu. Otřesy vycházely z hloubky asi čtyř kilometrů.

Geosphere Austria přijala řadu hlášení od obyvatel východní části Dolních Rakous a Štýrska, kteří zemětřesení pocítili. Slabé otřesy zaznamenali také někteří lidé ve Vídni.

Hasiči zasahovali na silnici mezi obcemi Schottwien a Breitenstein v okrese Neunkirchen, kde se na vozovku uvolnily menší kameny. Silnici se podařilo vyčistit a podle dolnorakouského zemského varovného centra je znovu průjezdná.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

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