  23:06aktualizováno  23:06
Rakouská vláda ve středu schválili zpřísnění pravidel pro držení zbraní. Změny zahrnují zvýšení minimálního věku pro vlastnictví zbraně, důkladnější testování psychologické způsobilosti nebo lepší výměnu dat mezi úřady. Část nyní schválené legislativy začne platit letos a například zvýšení věku pro držení pistole z 21 na 25 let a lovecké pušky z 18 na 21 let začne platit až příští rok.

Rakouský ministr vnitra Gerhard Karner (6. prosince 2023) | foto: Profimedia.cz

Ministr vnitra Gerhard Karner označil novelu zákona o držení zbraní za největší za posledních 30 let. Proti zpřísnění zbraňové legislativy hlasovala pouze Svobodná strana Rakouska (FPÖ), která argumentovala tím, že vláda by se měla zaměřit spíše na nelegální držení zbraní.

Novelu podpořili také opoziční Zelení, kteří ale vyjádřili politování nad tím, že zpřísnění podle nich nejde dostatečně daleko a že změny zahrnují příliš mnoho výjimek. Podle ministerstva vnitra se výjimky týkají lovců a sportovních střelců.

O zpřísnění zákona o zbraních se začalo v Rakousku intenzivně debatovat poté, co letos v červnu na střední škole ve Štýrském Hradci její bývalý student zastřelil devět teenagerů a učitele a pak spáchal sebevraždu.

V Rakousku, které má asi devět milionů obyvatel, je více než 1,5 milionu registrovaných střelných zbraní, které vlastní asi 370 tisíc lidí, píše agentura AFP.

