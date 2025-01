VIDEO: Šestnáct pater šlo k zemi. V Georgii místo ohňostroje odpálili hotel

Odstranění hotelu bylo součástí plánu na revitalizaci oblasti, která má velký potenciál pro budoucí rozvoj. „Bylo načase uznat, že pokud má centrum města prosperovat, musíme učinit rozhodnutí,“ řekl starosta Lester Miller.

Vedení města se v minulých letech několikrát pokoušelo budovu renovovat. Její stav to ale neumožňoval. Podle Alexe Morrisona, výkonného ředitele Úřadu pro rozvoj měst, měla budova příliš nízké stropy, které znemožňovaly instalaci ústředního topení, parkoviště ve spodní části hotelu bylo při každém silnějším dešti zaplavené vodou a ve střeše byly velké díry. Kvůli vlhkosti plesnivěly zdi.

„Nejlepší cestou tak bylo místo vyčistit a najít developera, který postaví něco, co skutečně posune naše centrum vpřed,“ dodal Alex Morrison ve vyjádření zveřejněném na oficiálních stránkách města.

Odpálení hotelu sledovaly stovky lidí 1. ledna v 9:00 z vyhrazeného bezpečného místa. Obyvatelé Maconu si přinesli vlastní židle a událost pojali jako novoroční ohňostroj.

Hotel stál ve městě od roku 1969, kdy byl součástí sítě hotelů Hilton. Za dobu své existence několikrát změnil majitele a jeho pověst upadala. Do povědomí veřejnosti se zapsal několika skandály.

Podle maconského deníku The Telegraph byli v hotelu zatčeni tři muži z Panamy na základě obvinění z obchodování s drogami a praní špinavých peněz poté, co je tajní federální agenti nalákali do města pod příslibem velké „zakázky“. Jeden ze zaměstnanců Ramada Plaza pak v hotelovém pokoji brutálně znásilnil a ubil k smrti hosta.