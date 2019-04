Policie podnikla razii na východě Srí Lanky, ozbrojenci odpálili nálože. Zemřelo 16 lidí, z toho 6 dětí

Kolombo Těla 16 lidí, z toho šesti dětí, byla v sobotu nalezena v domě na východním pobřeží Srí Lanky, o který přes noc bojovali vojáci s ozbrojenci napojenými na velikonoční útoky. Informovala o tom agentura AP s odvoláním na policii.

Razii v domě u města Sammanthurai na východním pobřeží vojáci zahájili v pátek, obležení začali střílet a odpálili tři nálože. Ozbrojenci byli podle policejního mluvčího patrně členy islamistické skupiny Tauhíd džamáate (NTJ), jíž místní úřady připisují nedělní útoky, při nichž zemřelo nejméně 253 lidí.

Město Sammanthurai leží zhruba 55 kilometrů jižně od města Batticaloa, kde se v neděli jeden z devíti sebevražedných útočníků odpálil v evangelickém kostele.

Místní vojenský velitel Aruna Jajasekara uvedl, že vojáci a policisté za denního světla podniknou ve Východní provincii další razie. Při dosavadních raziích nalezly bezpečnostní složky výbušniny, rozbušky, sebevražedné vesty a vlajky teroristické organizace Islámský stát (IS).

Plně vybavení teroristé

Ve stejné oblasti našli policisté na základě informací od zpravodajské služby 150 tyčinek plastické výbušniny, 100 000 kovových kuliček, které se dávají do sebevražedných vest, a nakonec i dodávku a oblečení, které použili ti, co byli zřejmě zapojeni do velikonočních útoků, informoval policejní mluvčí Ruvan Gunasekara.

Státní představitelé od policie po premiéra opakují, že spravedlnosti unikají další radikálové, kteří mají přístup k výbušninám. Z tohoto důvodu byla zvýšena bezpečnostní opatření na místech, kde se shromažďují věřící různých vyznání. Představitelé katolické církve zrušili do odvolání nedělní mše. Úřady vyzvaly též členy muslimské komunity, aby nechodili do mešit.

V pátek srílanská policie v souvislosti se sérií víkendových útoků na kostely a hotely v zemi uvedla, že stále pátrá po 140 lidech, kteří jsou podezřelí z vazeb na teroristickou organizaci Islámský stát (IS), jež se k útokům přihlásila. Bezpečnostní složky dosud zatkly 76 lidí, uvedla agentura Reuters. Mezi zadrženými jsou také cizinci ze Sýrie a Egypta.