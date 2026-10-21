Razie v centrální bance Ukrajiny. Detektivové jsou v kanceláři jejího šéfa

Protikorupční úřad Ukrajiny (NABU) razii potvrdil na platformě Telegram. Jeho zástupci uvedli, že nebyl nikdo zadržen a rovněž nebylo nikomu sděleno, že by byl podezřelý ze spáchání trestného činu. Jakého zaměstnance banky vyšetřuje, nespecifikoval. Ujistil, že úkony jsou v souladu se zákonem.
Vyšetřování ukrajinských protikorupčních úřadů již dříve vedlo k pádu významných činitelů. NABU a SAP například začátkem září provedly razii v prostorách ukrajinské generální prokuratury. Důvodem prohlídek bylo odhalení zločinecké organizace, kterou vedl vysoce postavený činitel prokuratury. V souvislosti s případem byl vzat do vazby náměstek generálního prokurátora Ruslana Kravčenka Serhij Kropyva.
Parlament později Kravčenka, který byl obviněn z úplatkářství a padělání dokumentů, odvolal. Kravčenko ještě předtím podal rezignaci. Vinu popřel.