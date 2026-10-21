Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Razie v centrální bance Ukrajiny. Detektivové jsou v kanceláři jejího šéfa

Autor: ,
  13:02aktualizováno  13:02
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

ilustrační snímek | foto: Policie ČR

Detektivové protikorupčního úřadu Ukrajiny provádějí razii v sídle tamní centrální banky. Stejně tak provádějí domovní prohlídku u jednoho ze zaměstnanců banky. Na prohlídky dohlíží speciální protikorupční prokuratura (SAP). Podle poslance Oleksije Hončarenka se jedná o vyšetřování v kanceláři guvernéra banky Andrije Pyšného a na dalších místech, která jsou s ním spojená.

Protikorupční úřad Ukrajiny (NABU) razii potvrdil na platformě Telegram. Jeho zástupci uvedli, že nebyl nikdo zadržen a rovněž nebylo nikomu sděleno, že by byl podezřelý ze spáchání trestného činu. Jakého zaměstnance banky vyšetřuje, nespecifikoval. Ujistil, že úkony jsou v souladu se zákonem.

Vyšetřování ukrajinských protikorupčních úřadů již dříve vedlo k pádu významných činitelů. NABU a SAP například začátkem září provedly razii v prostorách ukrajinské generální prokuratury. Důvodem prohlídek bylo odhalení zločinecké organizace, kterou vedl vysoce postavený činitel prokuratury. V souvislosti s případem byl vzat do vazby náměstek generálního prokurátora Ruslana Kravčenka Serhij Kropyva.

Parlament později Kravčenka, který byl obviněn z úplatkářství a padělání dokumentů, odvolal. Kravčenko ještě předtím podal rezignaci. Vinu popřel.

Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Úhel pohledu

Česká republika nepotřebuje méně obcí. Potřebuje méně centralismu a byrokracie

Připravená volební místnost v obci Libiš. (9. října 2026)

Nejsou to dárečky, jsou to investice, hájí Babiš schodek. Slíbil zásah u hypoték

Sněmovna projednává vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na...

Razie v centrální bance Ukrajiny. Detektivové jsou v kanceláři jejího šéfa

ilustrační snímek

Armáda letos nabrala tisíce nových vojáků, tempo udržíme, věří Zůna

Ministr obrany Jaromír Zůna před jednáním o novém rozpočtu

Scéna jako z hororu. Dron za bílého dne zasáhl auto v Kyjevě, řidič v něm uhořel

Po zásahu ruským dronem uhořel muž v autě zaživa

Názor

Bordel v krásné sladké Francii. Vládnoucím politikům chybí pokora a zkušenosti

Radnici v Limoges zasáhl požár po nepokojích, které nastaly po celostátních...

Navrhli to mimozemšťané, lze ušetřit sto miliard, říká ODS o návrhu rozpočtu

Předseda ODS Martin Kupka a stínový ministr financí ODS Jan Skopeček na tiskové...

Konec hornické dominanty. Těžní věž Dolu ČSA poslal k zemi více než metrák trhaviny

K zemi dnes půjde skipová těžní věž bývalého Dolu ČSA v Karviné (vpravo).

Rubio: Jednání Witkoffa se Zelenským bylo pozitivní. Vyslanec USA je již v Petrohradu

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v objetí s americkým vyslancem Stevem...

Konečná se přidala k Patriotům. Spojuje nás selský rozum, chválí si Dostálová

Kateřina Konečná oznámila prohru Stačilo. Volební štáb Stačilo je v hotelu...

Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky

Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...

Teleskop

Psaní malými písmeny je pro holky a rebely, co chtějí svrhnout kapitalismus

ilustrační snímek

Glosa

Mrzení a bolení u Rychlých šípů aneb Od spojenectví k přetahování členů v opozici

Tisková konference poslaneckého klubu TOP 09, na fotografii uprostřed stojí...

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×