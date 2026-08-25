Spojené státy v sobotu ráno zavedly 50procentní clo na dovoz kanadského zboží v hodnotě 20 miliard dolarů (413 miliard Kč). Kanada od 8. září zavede odvetná cla ve stejném objemu, oznámil následně Carney.
Premiér Ontaria Ford také poznamenal, že někdejší americký republikánský prezident Ronald Reagan by se z obchodní politiky prezidenta Donalda Trumpa „pozvracel“. Ford podotkl, že po ukončení rozhovorů o dohodě není mezi oběma státy nic vyloučeno. „Odstřihnu je,“ prohlásil Ford o dodávkách klíčových nerostných surovin. „Z Ontaria nedostanete ani zrnko písku,“ varoval.
Ford obvinil Trumpa, že se snaží zlikvidovat kanadskou ekonomiku. „Chce vykrvácet každý jednotlivý sektor a přesunout je do USA,“ uvedl ontarijský premiér a doplnil, že byl už proti návrhu dohody, který Carney zvažoval předtím, než Kanada z rozhovorů odešla.
Carney uvedl, že krach jednání souvisel mimo jiné s americkými cly na automobily. Spojené státy také podle premiéra požadovaly omezení kanadských obchodních dohod s jinými zeměmi a vznesly požadavky týkající se kultury a francouzského jazyka, které Ottawa označila za nepřijatelné.
Podporu premiéru Carneymu podle BBC nejprve signalizoval rovněž předseda kanadské opoziční Konzervativní strany Pierre Poilievre, který nejnovější americká cla označil za neoprávněná. V dopise, který Carneymu podle stanice CBC zaslal v neděli, však premiéra vyzval, aby kvůli konfliktu svolal schůzi parlamentu. Šéf opozice tvrdí, že poslanci potřebují znát podrobnosti a text návrhu dohody, který Carney odmítl, a Kanaďané si zaslouží vědět, jaké možnosti jsou na stole a kolik je bude obchodní politika premiéra stát.