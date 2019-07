Řecké volby vyhrála podle odhadů opoziční Nová demokracie, nejspíš získá absolutní většinu v parlamentu

Kyriakos Mitsotakis - pokračovatel známé řecké politické dynastie Absolvent prestižních amerických škol je členem známé řecké politické dynastie, na rozdíl od levicových Papandreů jsou Mitsotakisové už čtyři dekády spojeni s konzervativní Novou demokracií. Mitsotakisův otec byl premiérem v 90. letech minulého století, vládu už před sto lety vedl také bratr jeho prababičky Eleftherios Venizelos, jedna z velkých postav boje za nezávislost. Ve 40. letech a 50. letech byl šéfem kabinetu i Sofoklis Venizelos, prastrýc Kyriakose Mitsotakise.

Původním povoláním bankéř se v politice začal angažovat na přelomu století, podílel se na volební kampani Nové demokracie a v roce 2004 byl poprvé zvolen do řeckého parlamentu. V letech 2013 až 2015 působil ve vládě Antonise Samarase jako ministr pro reformy. V řecké politice hraje výraznou roli i Mitsotakisova sestra Dora Bakojanniová, bývalá ministryně zahraničí a starostka Atén. Po nedávných volbách pak nejspíše stane v čele řecké metropole její syn Konstantinos Bakojannis.

Do čela tehdy opoziční Nové demokracie byl Mitsotakis zvolen v lednu 2016, rok poté, co se po vítězství ve volbách ujala moci radikálně levicová strana SYRIZA vedená Alexisem Tsiprasem. Právě s mladistvě vyhlížejícím politikem, kterému bylo v době usednutí do premiérského křesla teprve 40 let, je Mitsotakis srovnáván (je jen o šest let starší). "Z hlediska politické kariéry a fotogeničnosti směle konkuruje Tsiprasovi," psala před třemi a půl lety řecká bulvární média.

Jako lídr opozice se Mitsotakis stal ostrým kritikem Tsiprasova vládnutí, vystupoval například proti loňské dohodě s Makedonií o změně názvu sousední země na Severní Makedonie, kterou skončil čtvrt století trvající spor obou států. "Tato dohoda poškozuje národ," řekl letos v lednu lídr Nové demokracie před neúspěšným hlasováním o vyslovení nedůvěry Tsiprasově vládě, které následovalo poté, co kvůli dohodě opustila koalici malá pravicová strana Nezávislí Řekové.

Během předvolební kampaně sliboval Mitsotakis odpoutání se od hospodářské politiky současné vlády, snížení daní a byrokracie nebo privatizaci státních podniků. "Tato vláda zatěžovala občany Řecka daněmi, zničila růst a uvrhla střední vrstvu do chudoby," uvedl loni v červnu v roli vůdce konzervativní opozice. "Vytvořili jste mnoho zoufalých lidí, kteří se topí v dluzích a nemají žádnou naději na budoucnost," kritizoval také Tsiprasův kabinet.

Pravděpodobný nový řecký premiér se narodil 4. března 1968 jako mladší dítě Konstantinose Mitsotakise (1918 až 2017), právníka a ekonoma, který patřil k výrazným postavám řecké politiky. V době Kyriakosova narození byl přitom jeho otec v domácím vězení, kam jej po převratu v dubnu 1967 uvrhla plukovnická junta, jako půlroční dítě pak musel spolu s rodiči odejít do exilu. Nejprve do Turecka a poté do Paříže, kde prožil prvních šest let života.

Do Řecka se rodina vrátila poté, co junta v létě 1974 předala moc civilní vládě, a Konstantinos Mitsotakis se opět zapojil do politiky. Řadu let zasedal ve vládě, byl ministrem hospodářství a zahraničních věcí, mezi dubnem 1990 a říjnem 1993 vedl vládu, která mimo jiné stála u počátku dlouholetého sporu s exjugoslávskou Makedonií o název. Kyriakos Mitsotakis v měl té době za sebou studia na Harvardově a Stanfordově univerzitě v USA a začínal kariéru v bankovnictví a poradenských firmách.

Pracoval v londýnské pobočce americké Chase Manhattan Bank, kde se věnoval korporátním financím, v konzultační firmě McKinsey se později zaměřil na telekomunikace a finanční služby. Koncem 90. let pracoval pro druhou největší řeckou finanční instituci Alpha Bank, mezi roky 1999 až 2003 pak spoluzaložil a vedl fond rizikového kapitálu NBG Venture Capital, který pro největší řeckou komerční banku National Bank of Greece zajišťoval investice na Balkáně.

Mitsotakis je ženatý, má tři děti.