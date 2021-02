Řecko a Izrael se dohodly na volném pohybu turistů očkovaných proti covidu. Chtějí pomoct strádající ekonomice

ATHÉNY/TEL AVIV Řecko a Izrael dnes podepsaly dohodu, jež má zmírnit řecká cestovní omezení vůči Izraelcům, kteří doloží potvrzení, že byli očkováni proti covidu-19. Informovala o tom agentura Reuters. Atény doufají, že rozhodnutí pomůže oživit řecký cestovní ruch, který v důsledku pandemie utrpěl velkou ránu. Izrael je v očkování proti covidu-19 v přepočtu na obyvatele světovým lídrem.

Řecký premiér Kyriakos Mitsotakis prosazuje zavedení standardizovaných certifikátů o očkování proti covidu-19 jako možnou cestu, jak Řecko otevřít v létě zahraničním turistům. „Musíme turistům usnadnit cestu, jakmile doloží, že byli očkováni. Přesně takto chceme postupovat v případě Izraele,“ uvedl Mitsotakis na tiskové konferenci se svým izraelským protějškem Benjaminem Netanjahuem.



Turistický ruch představuje asi pětinu řecké ekonomiky a zaměstnává každého pátého Řeka. Loni však v důsledku pandemie příjmy Řecka z turismu klesly na čtyři miliardy eur (asi 102 miliardy Kč), což je o 14 miliard eur méně než v roce 2019.

Vakcínu Pfizer-BioNTech již obdržela více než třetina Izraelců. Zhruba devítimilionová země je tak v přepočtu na obyvatele nejrychleji očkujícím státem světa.

Podle Mitsotakise dnešní dohodu umožnila právě rychlost izraelské vakcinační kampaně. V budoucnu by podle něj mohlo dojít k podobným dohodám i s jinými státy. „Očekávám, že to, co budeme dělat s Izraelem, bude zkouškou toho, co můžeme dělat s jinými zeměmi,“ uvedl řecký premiér. Vyjádřil přesvědčení, že šíření koronaviru se v nadcházejících měsících zpomalí a poptávka po cestování se pak výrazně zvýší.

Sedmadvacet států EU diskutuje o tom, zda by v budoucnu pro cesty do zahraničí mělo být vyžadováno potvrzení o očkování proti covidu. Kritici namítají, že by takové opatření bylo diskriminační, a zároveň zatím není jasné, jak účinně bude očkování bránit samotnému přenosu infekce.