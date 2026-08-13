Na internetu už kolují záběry plamenů zuřících v blízkosti domů. Na místě zasahuje 142 hasičů a 51 vozidel a pomáhá jim devět letadel a sedm vrtulníků. Dva hasiči skončili se zraněním v nemocnici.
Civilní ochrana vydala tři evakuační výzvy pro oblasti Siviri a Furka, z jejichž pláží museli být lidé evakuováni po moři, protože se oheň přibližoval k pobřeží. Desítky turistů z pláže ve Furce oblečení v plavkách a s dětmi v náručí přicházely k molu, aby mohly nastoupit na loď, zatímco kouř zahalil celou oblohu nad letoviskem.
Po moři se evakuují i lidé ze sousední obce Kassandria. K přepravě zájemců bylo podle veřejnoprávní televize ERT nasazeno 15 malých člunů, odjíždějící místní naopak způsobili dopravní zácpy.
Požár vypukl v nízké vegetaci a je mimo kontrolu, přičemž plameny dosahující výšky 20 až 30 metrů se přibližují k obydlím, uvedla ERT v živém vysílání. Přibližně 70 procent obyvatel se už evakuovalo, situaci ale ztěžuje velmi silný vítr, dodali zástupci hasičů.
Na jiném místě Řecka, v olivovém sadu u vesnice Makynia nedaleko poloostrova Peloponés, ve čtvrtek také zasahovali čeští hasiči, kterým se už podařilo plameny dostat pod kontrolu, jak napsali na sociální síti X.
Extrémní riziko požáru, tedy pátý, nejvyšší stupeň, dnes platilo zejména pro Attiku, střední Řecko a Chalkidiki. Pro pátek zůstává riziko požáru extrémně vysoké, protože se očekávají větry o rychlosti až 100 kilometrů v hodině.
Požár nedaleko jednoho přímořského letoviska severozápadně od Atén zničil před deseti dny přes 11 tisíc hektarů borovicových lesů, křovinaté vegetace a zemědělské půdy. Kvůli nárazům větru s rychlostí až 130 kilometrů za hodinu se jej podařilo dostat pod kontrolu až po pěti dnech. Dva členové posádky hasicího vrtulníku tehdy zahynuli při srážce s jiným letadlem.