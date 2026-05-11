Rybář našel v jeskyni v Řecku dron plný výbušnin. Nejspíš pochází z Ukrajiny

Předpokládá se, že bezpilotní stroj přistál poblíž pobřeží Lefkady, oblíbeného letoviska v Jónském moři, když nad ním jeho operátoři ztratili kontrolu a zařízení se odchýlilo od kurzu.
Obavy z jeho objevu se v sobotu prohloubily poté, co se v médiích objevily zprávy, že byl dron s dlouhým doletem naložený odhadem sto kilogramy výbušnin; úředníci řeckého ministerstva obrany tuto informaci odmítli potvrdit, dodal The Guardian.
Do vyšetřování incidentu se zapojily specializované vojenské týmy, které podle řeckých médií o víkendu na moři bezpečně odpálily výbušniny z dronu. Pak samotné zařízení přepravili na námořní základnu na řecké pevnině.
Vojenské zdroje, na něž se odvolávají řecké sdělovací prostředky, uvedly, že odborníci zkoumají sériové číslo dronu i jeho vestavěný GPS systém, aby získali stopy k jeho původu.
Vzhledem k tomu, že zařízení podle odborníků připomíná námořní dron Magura V3 ukrajinské výroby, objevila se i teorie, že jeho zamýšleným cílem byla ruská přeprava ropy a plynu ve Středozemním moři, napsal The Guardian.
„Víme o jaké zařízení jde, a víceméně víme, co obsahuje,“ řekl ministr Dendias, který se zároveň snažil rozptýlit obavy, že Řecko nemá dostatečné vojenské kapacity k obraně proti takovéto nové technologii.
„Nemáme se za co stydět, vytváříme podmínky, aby naše vlast mohla vybavit své bojové námořnictvo nejmodernějšími drony a protidronovými systémy, které v současnosti existují,“ citoval ho The Guardian.
V nové éře válčení, kdy levné a smrtící drony stále více mění povahu bojů, ale tento incident vyvolal otázky ohledně námořní bezpečnosti v členském státě EU, který je obzvláště zranitelný, protože má nejdelší pobřeží v Evropě. Řecká politická opozice obvinila středopravicovou vládu v Aténách, že je země nedostatečně připravená čelit hrozbě, kterou takové zbraně představují.
Kyjev přiznal, že se zaměřuje na tankery, které jsou v rámci ruské stínové flotily využívány k obcházení sankcí. Tento měsíc ukrajinské drony zničily dvě lodě v Černém moři, čímž výrazně zintenzivnily svou kampaň proti ruskému energetickému sektoru.
Drony V3, které jsou vybavené satelitními komunikačními systémy, mohou nést výbušné nálože o hmotnosti až 300 kilogramů. Tyto bezpilotní letouny mohou letět až 60 hodin při maximální rychlosti asi 80 kilometrů v hodině.