V Řecku zemřeli čtyři horolezci. Smetla je lavina, neměli čas zareagovat

Čtveřice turistů se ve čtvrtek ráno vydala na horu Korakas, která se nachází v pohoří Vardusia na severu Řecka. Ve čtvrtek odpoledne však s horolezci ztratili kontakt jejich přátelé, kteří se na výstup nevydali. Ti pak zalarmovali úřady.
Záchranáři spustili náročnou pátrací akci, jež skončila nálezem čtyř těl pod lavinou. Podle záchranářů vše nasvědčuje tomu, že skupina, kterou tvořili tři muži a jedna žena, neměla vůbec čas zareagovat na lavinu.
Záchranáři se také domnívají, že skupina zkušených horolezců, ztratila kvůli nízké viditelnosti orientaci.
