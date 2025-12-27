V Řecku zemřeli čtyři horolezci. Smetla je lavina, neměli čas zareagovat

  12:16
Lavina na severu Řecka zabila čtyři horolezce, kteří byli pohřešovaní od čtvrtka. O nálezu jejich těl v sobotu informují řecká média. Záchranou akci komplikovaly špatné počasí na místě a obtížně přístupný terén.

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Čtveřice turistů se ve čtvrtek ráno vydala na horu Korakas, která se nachází v pohoří Vardusia na severu Řecka. Ve čtvrtek odpoledne však s horolezci ztratili kontakt jejich přátelé, kteří se na výstup nevydali. Ti pak zalarmovali úřady.

Záchranáři spustili náročnou pátrací akci, jež skončila nálezem čtyř těl pod lavinou. Podle záchranářů vše nasvědčuje tomu, že skupina, kterou tvořili tři muži a jedna žena, neměla vůbec čas zareagovat na lavinu.

Záchranáři se také domnívají, že skupina zkušených horolezců, ztratila kvůli nízké viditelnosti orientaci.

