Tragédie na letecké přehlídce. V Řecku se zřítila stíhačka, oba piloti zemřeli

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  18:55aktualizováno  18:55
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Lidé, kteří v sobotu dorazili na leteckou přehlídku severně od Atén, museli přihlížet děsivé nehodě. Z nebe se znenadání zřítil stíhací letoun F-4 Phantom. Oba piloti podle tamních médií zemřeli.

Stíhačka F-4 americké konstrukce původně z 50. let se zřítila krátce po vzletu, po dopadu následovala silná exploze. Ani jeden z pilotů se nestačil katapultovat, uvedla řecká média. Příčina nehody zatím není známa.

Na letecké přehlídce severně od Atén se zřítil řecký stíhací letoun F-4 Phantom. (5. září 2026)
Na letecké přehlídce severně od Atén se zřítil řecký stíhací letoun F-4 Phantom. (5. září 2026)
Na letecké přehlídce severně od Atén se zřítil řecký stíhací letoun F-4 Phantom. (5. září 2026)
Na letecké přehlídce severně od Atén se zřítil řecký stíhací letoun F-4 Phantom. (5. září 2026)
10 fotografií

Akce Athens Flying Week se koná každoročně v září na řecké letecké základně Tanagra asi 50 kilometrů severně od Atén. Letos se mezinárodní přehlídky zúčastnily desítky vojenských i civilních letadel a akrobatických skupin mimo jiné z Francie, Rakouska, Španělska a Itálie.

Letecká přehlídka byla po havárii zrušena a na místo zamířil ministr obrany Nikos Dendias.

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