Tragédie na letecké přehlídce. V Řecku se zřítila stíhačka, oba piloti zemřeli

Stíhačka F-4 americké konstrukce původně z 50. let se zřítila krátce po vzletu, po dopadu následovala silná exploze. Ani jeden z pilotů se nestačil katapultovat, uvedla řecká média. Příčina nehody zatím není známa.
Akce Athens Flying Week se koná každoročně v září na řecké letecké základně Tanagra asi 50 kilometrů severně od Atén. Letos se mezinárodní přehlídky zúčastnily desítky vojenských i civilních letadel a akrobatických skupin mimo jiné z Francie, Rakouska, Španělska a Itálie.
Letecká přehlídka byla po havárii zrušena a na místo zamířil ministr obrany Nikos Dendias.