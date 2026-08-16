Při požárech na řeckém ostrově Salamina zemřeli dva lidé, další se evakuují

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  16:34aktualizováno  16:44
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Hasiči bojují s požáry na řeckém ostrově Salamina. (16. srpna 2026) | foto: AP

Při dvou požárech, které v neděli vypukly na řeckém ostrově Salamina nedaleko Atén, zahynuli dva lidé. Podle médií se těla zatím nepodařilo identifikovat. Úřady nařídily evakuaci stovek místních obyvatel i turistů.

Člen záchranných složek upřesnil, že se našla dvě těla blízko pláže Peristeria na jihu ostrova. Řecká veřejnoprávní společnost ERT uvedla, že je hasiči nalezli v okolí místa, kde jeden z požárů vypukl. Pravděpodobně je to muž a žena. Další nejméně čtyři lidé utrpěli popáleniny a teď jsou v péči lékařů.

Požár na jihu ostrova se podle ERT rozhořel velmi rychle i kvůli silnému větru, který v oblasti vane. Další požár hoří na východě ostrova, oba požáry zaznamenali hasiči téměř současně. Zasažené oblasti jsou známé jako oblíbená místa ke koupání.

„Byl vydán příkaz k evakuaci. Týká se to stovek turistů i místních obyvatel,“ informoval už před nálezem těl mluvčí hasičů Jannis Artopios. Ostrov je o víkendech a o prázdninách oblíbenou destinací pro obyvatele Atén. K boji s ohněm bylo nasazeno přibližně 150 hasičů, čtyři letadla a šest vrtulníků. Pobřežní stráž mobilizovala pět plavidel.

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