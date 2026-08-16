Při požárech na řeckém ostrově Salamina zemřeli dva lidé, další se evakuují

Člen záchranných složek upřesnil, že se našla dvě těla blízko pláže Peristeria na jihu ostrova. Řecká veřejnoprávní společnost ERT uvedla, že je hasiči nalezli v okolí místa, kde jeden z požárů vypukl. Pravděpodobně je to muž a žena. Další nejméně čtyři lidé utrpěli popáleniny a teď jsou v péči lékařů.
Požár na jihu ostrova se podle ERT rozhořel velmi rychle i kvůli silnému větru, který v oblasti vane. Další požár hoří na východě ostrova, oba požáry zaznamenali hasiči téměř současně. Zasažené oblasti jsou známé jako oblíbená místa ke koupání.
„Byl vydán příkaz k evakuaci. Týká se to stovek turistů i místních obyvatel,“ informoval už před nálezem těl mluvčí hasičů Jannis Artopios. Ostrov je o víkendech a o prázdninách oblíbenou destinací pro obyvatele Atén. K boji s ohněm bylo nasazeno přibližně 150 hasičů, čtyři letadla a šest vrtulníků. Pobřežní stráž mobilizovala pět plavidel.
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