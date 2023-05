Řekové vybírali nový parlament, podle průzkumů vedou vládní konzervativci

Řecká konzervativní strana premiéra Kyriakose Mitsotakise Nová demokracie si podle prvních průzkumů po uzavření volebních místností zajistila náskok před opoziční levicovou stranou SYRIZA. S odvoláním na šest společností, které se dotazovaly voličů po jejich hlasování, o tom informuje agentura Reuters.

Podle odhadů ND dostane 36 až 40 procent hlasů, SYRIZA 25 až 29 procent a sociálně demokratická strana PASOK bude třetí s 9,5 až 12,5 procenty.

Pokud se prognózy potvrdí, ND se podle očekávání nepodaří získat absolutní většinu potřebnou k sestavení jednobarevné vlády. V takovém případě budou mít hluboce rozdělené řecké strany devět dní na to, aby našly partnery pro vládní koalici. Když to nedokážou, budou zhruba za měsíc vypsány nové volby.

Mitsotakis sázel v kampani na zlepšení stavu řeckého hospodářství v posledních letech a pokles nezaměstnanosti, za svůj úspěch označoval i návrat řeckých státních dluhopisů na finanční trhy. Premiér také varoval před návratem chaosu, který by podle něj nastal v případě vítězství levicové opozice.

„Dnes byla odpovědnost za vládu země přenesena na vás, občany, ale jsem si jist, že zítra nastane pro naši zemi ještě lepší den,“ řekl Mitsotakis poté, co sám odevzdal volební lístek.

Agentura Reuters připomíná, že Mitsotakisově vládě klesly preference po únorové železniční nehodě na severu Řecka, při které zahynulo 57 lidí.

Hlavní opoziční strana SYRIZA kritizuje mimo jiné pokles kupní síly Řeků kvůli inflaci. Šéf strany Alexis Tsipras během kampaně tvrdil, že Řekové z nižších a středních vrstev neměli z ekonomického růstu citelný prospěch. SYRIZA by to chtěla napravit řadou sociálních a daňových opatření. Tsipras tvrdě kritizuje Mitsotakise také za údajné nelegální odposlechy vysokých státních představitelů a politiků tajnými službami.

„Řekové mají ve svých rukou možnost vykonat vůli většiny, aby se země změnila.... a otevřela se tak cesta k progresivní koaliční vládě,“ prohlásil dnes Tsipras.

Po volbách se očekávají komplikovaná jednání o sestavení vládní koalice, protože je téměř jisté, že vítěz nezíská v parlamentu většinu. V úvahu by pro Mitsotakise jako koaliční partneři přicházeli socialisté, kteří by se podle průzkumů mohli umístit na třetím místě se zhruba deseti procenty hlasů. Tsipras, jehož straně průzkumy předpovídaly druhé místo a zisk mírně nad 25 procenty hlasů, se ovšem zřejmě bude snažit přesvědčit socialisty a další levicové strany, aby vstoupili do koalice s jeho stranou.

Pokud žádná strana nezíská většinu, dá řecká prezidentka Katerina Sakellaropulosová třem nejúspěšnějším stranám třídenní mandát k sestavení vlády. Pokud neuspějí, jmenuje hlava státu zhruba o měsíc později přechodný kabinet, který připraví nové volby.

Podle řeckých komentátorů je poměrně pravděpodobné, že jednání o nové vládě po volbách selžou, a Řekové se tak budou muset v krátké době k volebním urnám vrátit.