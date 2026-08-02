Při hašení požárů v Řecku se srazily dva vrtulníky. Piloti jsou v bezvědomí

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  17:02aktualizováno  17:02
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Západně od Atén se v neděli při hašení lesních požárů srazily dva vrtulníky. Podle nejnovějších informací je jedna posádka v pořádku, zbylí dva účastníci nehody jsou v bezvědomí. Požáry v této oblasti od pátku zničily už přes 10 tisíc hektarů porostu. V neděli byli zatčeni dva lidé, kteří jsou podezřelí, že vypuknutí požáru nedbalostí způsobili. Lesy hoří také v dalších částech Řecka.

Srážka vrtulníků je vidět na videozáznamu, který zveřejnilo množství řeckých médií, mimo jiné řecká televize ERT. Jedna z helikoptér narazila shora do druhé, která se pak zřítila. Podle ERT se poté piloti jednoho z vrtulníků spojili s velitelstvím hasičského sboru.

Některá tamní média s odkazem na řecké letectvo informují o tom, že další dva piloti byli nalezeni v bezvědomí. Všichni čtyři účastníci nehody pak byli převezeni do 251. nemocnice všeobecného letectva (251 GNA). Server deníku Kathimerini uvedl, že piloti obou vrtulníků jsou rumunského původu, kopiloti pak z Řecka.

V neděli ráno řecká média informovala, že s požárem u letoviska Porto Germeno, které leží asi 50 kilometrů západně od Atén, bojuje na 500 hasičů. Plameny se od pátku rozšířily až několik kilometrů od města Megara, které má asi 36 tisíc obyvatel. Přispěl k tomu silný vítr, který ztěžoval od pátku i hašení ze vzduchu. V oblasti Megary bylo evakuováno několik obcí.

Podle vyšetřování hasičů tento požár způsobily jiskry ze soukromé sítě, která dodává elektřinu vyrobenou větrnými turbínami do veřejné sítě. Policie zadržela člověka, který vypracoval projekt, a osobu, která vedení z větrné elektrárny instalovala. Pátrá také po majiteli větrné elektrárny.

Na severním pobřeží Korintského zálivu v oblasti města Skaloma zasahují také čeští hasiči vyslaní do země v rámci pomocného mechanismu Evropské unie. „V hašení se pokračovalo celou noc a hasiči pracují i v těchto chvílích,“ uvedla kolem desáté dopoledne tisková mluvčí hasičů Klára Ochmanová.

Řecko, které čelí rozsáhlým požárům v létě opakovaně, zaznamenává aktivní ohniska i na dalších místech v zemi. Například na ostrově Kefalonia úřady nechaly evakuovat několik vesnic a osad.

Při hašení lesních požárů západně od Atén se srazily dva vrtulníky (2. srpna 2026)
Do hašení se zapojila také letecká technika. Vrtulníky shazují vodu na nejvíce zasažená místa a pomáhají hasičům dostat požár pod kontrolu.
Lesní požár si podle dostupných informací vyžádal nejméně dvě oběti. Plameny zaměstnávají stovky hasičů a komplikují život obyvatel v okolí Soluně.
Rozsáhlé požáry jsou důsledkem dlouhodobého sucha a vysokých teplot, které zasáhly Řecko i další části jižní Evropy. Silný vítr navíc výrazně komplikuje jejich hašení.
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