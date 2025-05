Na ostrově Santorini zůstali ildé bez vody, spotřebovali ji na mytí aut

Autor: ČTK , Lidovky.cz

6:56 , aktualizováno 6:56

Patnáct obcí na řeckém ostrově Santorini se od pondělka potýkalo s nedostatkem vody poté, co její spotřebu zvýšili místní mytím aut. Napsal to web Keep Talking Greece, podle něhož obyvatelé turisticky oblíbeného ostrova také kritizovali, že navzdory těmto problémům, které se dlouhodobě opakují, se stále vydávají nová povolení pro ubytovací služby.