Řecko se po přísném lockdownu znovu otevírá turistům. Pro vstup je třeba negativní test či očkování

ATÉNY/PRAHA Řecko se v sobotu konečně otevře zahraničním návštěvníkům. Částečné uvolnění lockdownu, platné od pátku, oznámila vláda v Aténách již ve středu. A ani o den se tak nezpozdí první lety z Prahy, dovolenou v Řecku už nyní plánují tisíce Čechů. Tamní hotely lákají hosty na slevy, turisté se však navzdory ohlášenému rozvolnění musí připravit na řadu protipandemických omezení.

„Museli jsme nastavit mnohem více akcí a slev než v předchozích letech, abychom získali zpátky klientelu a uspěli mezi místní konkurencí. Letos budeme také flexibilnější v případě stornování rezervací,“ sdělila pro Lidovky.cz Eleni Ntantiová, manažerka hotelu Petinos na turisty oblíbeném ostrově Mykonos. Podle počtu rezervací předpovídá asi poloviční obsazenost.

Pro vstup do oblíbené jihoevropské země totiž turistům od soboty stačí prokázat se buď negativním PCR testem mladším 72 hodin, nebo mezinárodním certifikátem o očkování proti covidu. Návštěvníci jsou tak zproštěni preventivní karantény. Kontroly na letištích i při vstupu na trajekty se netýkají dětí mladších pěti let.

Češi na nic nečekají

S nákupem zájezdu do Řecka proto neváhají ani Češi. „Od spuštění prodejů na letošní léto evidujeme vysoký zájem klientů a s blížícím se létem se tento zájem stále zvyšuje. Mezi nejvyhledávanější ostrovy patří Rhodos, Kos a Kréta, ale také například Samos či Korfu,“ uvedl pro Lidovky.cz Ondřej Rušikvas, provozní ředitel cestovní kanceláře Blue Style.



„Momentálně se do Řecka v létě chystá čtvrtina všech našich klientů,“ potvrdila pro Lidovky.cz také mluvčí cestovní agentury Invia Andrea Řezníčková. All inclusive pobyty ve čtyřhvězdičkových hotelech na řeckých plážích patří v současnosti mezi nejprodávanější zájezdy také podle mluvčí Čedoku Evy Němečkové.

Ceny týdenních zájezdů zůstávají podle zástupců cestovních kanceláří a agentur s průměrem okolo 16 tisíc korun na osobu zhruba srovnatelné s rokem 2019 – stejně tak jako opatření, která na hosty řeckých resortů čekají. Roušky a rozestupy ve veřejných prostorech zůstávají samozřejmostí. V hotelech bude probíhat zvýšená dezinfekce. Hosté nicméně musí počítat s omezením některých služeb, jako jsou denní úklidy pokojů – ty budou spíš na objednávku.

Lze očekávat také digitalizaci některých služeb, včetně přihlášení na recepci. „Hotely už mají zkušenost s dodržováním hygienických opatření z loňska. Nyní jsou nastavena tak, aby byla maximálně funkční, ale zásadně hostům neomezovala dovolenou,“ říká Rušikvas.

Konec lockdownu. Skoro

Hotelové restaurace budou pro hosty otevřené. Namísto typických švédských stolů však bude jídlo servírováno spíše přímo po výběru z menu, případně bude vydáváno zpoza plexiskla. Co se týče zábavních aktivit v rámci hotelu, fungovat za zvýšené hygieny mohou venkovní bazény. Vnitřní bazény i organizované aktivity uvnitř povoleny nejsou.



„Končíme s lockdownem,“ oznámil ve středu tajemník řecké vlády Akis Skertsos. Řekové tak od pátku nebudou muset zasílat na zvláštní číslo SMS, kterou už rok ohlašují vycházky z domova za nákupy či se psem. Mohou také po půl roce opět cestovat mezi regiony – na pevnině zcela volně, pro cesty na řecké ostrovy je však třeba negativní test či očkování. Zpřístupněny mají být i památky a muzea.

Novinkou je také zkrácení nočního zákazu vycházení, který se z desáté hodiny posunul na půl hodiny po půlnoci. Restaurace, bary a kavárny, jež se pro veřejnost otevřely už před týdnem, mohou zavírat až v 0.15. Do konce měsíce ale stále nesmí pouštět hudbu, která podle vlády nutí lidi více se k sobě přibližovat, aby se slyšeli.

Lidé také mohou volně do obchodů bez toho, aby museli zboží předem objednávat přes internet či si sjednávat návštěvu předem.

Vzpruha pro dopravce

Vedle řecké vlády se na stovky turistů mířících do země těší i oslabení letečtí dopravci. „Lety do Řecka zahajujeme 15. května. První linka bude směřovat z Prahy na ostrov Kos. O den později přibudou pravidelné linky z Prahy do Heraklionu na Krétě a na Rhodos,“ sdělila pro Lidovky.cz mluvčí letecké skupiny Smartwings Vladimíra Dufková. Dodala, že aerolinky se chystají létat i do dalších řeckých destinací, včetně ostrovů Korfu, Sámos, Zakynthos, ale také do Soluně, Prevezy a dalších středisek. A to nejen z Prahy, ale i z Brna a z Ostravy.



Od července pak plánuje spustit spojení z Prahy na ostrovy Korfu a Rhodos nízkonákladový Ryanair, v červnu na Krétu z Prahy zamíří i Aegean Airlines, který už nyní provozuje linku z Prahy do Atén. Alternativní možností pro Čechy zůstává odlet z Vídně. Z rakouské metropole se lze relativně levně vydat na vlastní pěst do Řecka například se společností Wizzair, konkrétně na Krétu či Mykonos.

Na turistickém semaforu však Řecku stále svítí červená. Po návratu do Česka se tak testování a karanténě vyhnou pouze lidé, kteří prošli očkováním. Neočkovaní musí projít PCR testem nejpozději pět dní po příjezdu, do té doby musí být v samoizolaci.