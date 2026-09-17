V letech 2020 a 2021 byl Avramopulos členem orgánu nevládní organizace Fight Impunity, skrze kterou se podle vyšetřovatelů Katar a Maroko snažily manipulovat děním v Evropském parlamentu.
Avramopulos, který byl komisařem pro migraci v letech 2014 až 2019, tvrdí, že jeho aktivity v organizaci, která spolupracovala i s dalšími významnými osobnostmi, byly legální a že příjmy od této organizace přiznal. Za spolupráci s Fight Impunity získal podle médií 73 000 eur (1,8 milionu korun).
Avramopulos je členem vládní Nové demokracie. Pro jeho vydání hlasovalo 264 z 266 poslanců.
Belgické úřady prošetřují případ korupce v Evropském parlamentu od prosince 2022, kdy nechaly zadržet několik lidí včetně tehdejší místopředsedkyně Evropského parlamentu Evy Kailiové ze socialistické strany. Vyšetřování po více než třech letech však stále neskončilo.