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Katargate: řecký parlament vydal ke stíhání exkomisaře Avramopulose

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  18:29aktualizováno  18:29
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Dimitris Avramopulos | foto: ČTK

Řecký parlament dnes vydal ke stíhání bývalého evropského komisaře Dimitrise Avramopulose v rámci korupční kauzy v Evropském parlamentu Katargate. Avramopulos, který je v současnosti řeckým poslancem, tvrdí, že se ničeho nezákonného nedopustil, a sám požádal o vydání. Belgická prokuratura, která vyšetřování vede, vystavila na Avramopulose zatykač.

V letech 2020 a 2021 byl Avramopulos členem orgánu nevládní organizace Fight Impunity, skrze kterou se podle vyšetřovatelů Katar a Maroko snažily manipulovat děním v Evropském parlamentu.

Avramopulos, který byl komisařem pro migraci v letech 2014 až 2019, tvrdí, že jeho aktivity v organizaci, která spolupracovala i s dalšími významnými osobnostmi, byly legální a že příjmy od této organizace přiznal. Za spolupráci s Fight Impunity získal podle médií 73 000 eur (1,8 milionu korun).

Avramopulos je členem vládní Nové demokracie. Pro jeho vydání hlasovalo 264 z 266 poslanců.

Belgické úřady prošetřují případ korupce v Evropském parlamentu od prosince 2022, kdy nechaly zadržet několik lidí včetně tehdejší místopředsedkyně Evropského parlamentu Evy Kailiové ze socialistické strany. Vyšetřování po více než třech letech však stále neskončilo.

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