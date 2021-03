Řecký premiér se omluvil za násilnosti ze strany policie během demonstrací, slíbil policejní reformu

Mitsotakis slíbil policejní reformu a kritizoval levicovou opozici, která demonstrace pomáhá pořádat. Opozice ale tvrdí, že kabinet vyvolává v zemi napětí a rozpory.

Velké pozdvižení v části řecké společnosti vyvolalo video natočené v neděli, na kterém je vidět, jak tři policejní těžkooděnci bijí obuškem mladíka na aténském předměstí Nea Smyrni. Mladík uvedl, že se pouze snažil policistům rozmluvit pokutování několika lidí sedících tou dobou v parku. V úterý se na protest proti zákroku shromáždilo ve čtvrti na 5000 lidí. Policie také čelí kritice za hrubé chování při protestech proti reformě vysokého školství, kterých se taktéž v posledních měsících účastnily tisícovky lidí.

Shocking footage shows police beating a man in Athens #Greece yesterday afternoon during a routine inspection of #COVID19 lockdown , is a reminder that #PoliceBrutality is an issue around the world.



Videos show the man just questioned police actions https://t.co/6VCWK28MPt