Jako bych ten horor viděl znovu, říká slovenský novinář, který napsal knihu o zavražděném Kuciakovi

PRAHA/BRATISLAVA Krátce po pohřbu zavražděného mladého novináře Jána Kuciaka si dal za úkol zmapovat jeho životní příběh a sepsat jej do podoby obsáhlé knihy. Už v listopadu představí veřejnosti publikaci s názvem „Umlčeni: Příběh Jana Kuciaka a Martiny Kušnírová“. „Způsob práce Jána byl vysokou školou investigativní 21. století,“ hodnotí pro server Lidovky.cz mladou hvězdu Marek Vagovič, slovenský investigativní novinář a současně spoluautor nové publikace.

Lidovky.cz: Jak a kdy vznikl nápad vydat publikaci o zavraždění Jána Kuciaka?

Bylo to po krátce po pohřbu Jána Kuciaka v jeho rodné obci Štiavnik. Kolegům jsem tehdy řekl, že bychom mohli zmapovat jeho životní příběh i práci investigativního novináře. Před lety jsme si v redakci Aktuality.sk rozdělili úlohy a začali sbírat podklady ke knize.

Marek Vagovič Narodil se v Bratislavě v roce 1974. Na univerzitě v Trnavě vystudoval historii. Jako investigativní novinář pracuje od svých 26 let.

Pracoval v redakcich Pravda, SME, Týždeň a Domino fórum. V Domino Fórum v roku 2002 uveřejnil svůj první článek o podozřeních s korupcí na Univerzitě Komenského.

Na portálu aktuality.sk zakládal oddělení investigatívního týmu. V období 2006 až 2016 byl 15krát nominovaný na Novinársku cenu Nadácie otvorenej spoločnosti. Sedmkrát ji vyhrál.

V roce 2016 vydal knihu Vlastnou hlavou. Kniha popisuje historii strany SMER a pozadí jej hlavních představitelů.

Lidovky.cz: Co přesně bude obsahem knihy?

Kniha se skládá ze tří celků: Obyčejný život, Boj za spravedlnost a Jiné Slovensko. V první části mapujeme dětství, studentské časy a profesní začátky Jána a Martiny. Navštívili jsme jejich rodiny i vesnice, kde vyrůstali. Mluvili jsme s jejich spolužáky, kamarády, kolegy. Ve druhé části analyzujeme kauzy Jána Kuciaka a poodhalujeme zákulisí investigativní žurnalistiky. Oslovili jsme i kolegy z jiných médií - včetně české novinářky Pavly Holcové, která s Janem spolupracovala na jeho poslední reportáži o italské mafii v české politice. Ve třetí části popisujeme situaci v naší redakci i na Slovensku po vraždě Jána a Martiny. Rozebíráme také politické změny a průběh vyšetřování. Součástí knihy je také první a jediný profilový rozhovor s Jánem Kuciakem. Budou tam také některé jeho básně a cenné fotografie z rodinných archivů Kuciakových a Kušnírových.

Lidovky.cz: Byl pro Vás problém psát o nedokončené práci vašeho kolegy?

Nebylo to jednoduché, protože Jan byl můj kolega a blízký spolupracovník, kterého jsem kdysi objevil pro investigativní žurnalistiku. Dodnes si pamatuji naše první setkání, kde na mne „vybalil“ stovky dat a propojení firem, které dělaly byznys ve zdravotnictví. Už tehdy jsem pochopil, že Ján je novinářský talent, jaký se na Slovensku rodí jednou za dvacet let. Okamžitě jsem ho oslovil na spolupráci, která trvala více než tři roky. Když jsem sledoval jeho práci, připomínalo mi to moje začátky. Jano byl precizní a spolehlivý, nechyběla mu odvaha. V porovnání se mnou se však lépe orientoval v zahraničních databázích a zdrojích. Za krátký čas se vypracoval na hvězdu první velikosti, neztratil by se ani v prestižních světových médiích.

Kniha „Umlčení: Příběh Jána Kuciaka a Martiny Kušnírové“

Lidovky.cz: Jak byste popsal styl jeho práce?

Jeho způsob práce byl vysokou školou investigativní 21. století. Byl jsem na něj hrdý, v dobrém mi ho záviděli i kolegové z konkurenčních médií. Některé ho i lanařili, aby přešel k nim, ale Jano jejich nabídky odmítl. Byl loajální a vděčný, kam se za krátký čas posunul. Jeho práce však nezůstala nedokončená, pokračujeme v ní i po jeho smrti. Krátce po vraždě vznikl mezinárodní investigativní tým, jehož práci přibližujeme i v knize Umlčení.

Lidovky.cz: Kdy bude kniha na pultech?

Kniha by měla vyjít v druhé polovině listopadu.

Lidovky.cz: Byla to čistě vaše osobní iniciativa, nebo jde o práci víceautorů ?

Kniha je kolektivní dílo, spolu se mnou na ní pracovalo 15 redaktorů Aktuality.sk. S kolegyní Mirkou Sojkovou jsme to pak zeditovali do finální podoby.

Lidovky.cz: Jaké emoce převládaly při tvorbě knihy?

Byla to kombinace smutku, hněvu, frustrace i naděje. Místy jsem měl při psaní knihy pocit, že je znovu únor 2018. Celý film se mi promítal před očima jako horor, který jsem nikdy nechtěl dívat. Redigování některých kapitol jsem odkládal na později, abych to psychicky zvládl.

Lidovky.cz: Jak na knihu reaguje novinářská obec na Slovensku?

Kniha ještě nevyšla, takže to nevím posoudit. Ale dnes jsou novináři na Slovensku velmi semknutí, takže předpokládám, že reakce budou převážně pozitivní.

Lidovky.cz: Co jste si předsevzali, že by mělo být vzkazem této publikace?

Kniha Umlčení je především poctou dvěma odvážným mladým lidem, které spojoval smysl pro spravedlnost a život v pravdě. Ale i pokračováním jejich odkazu a zvednutý prst, kam to až může zajít, když paktují klíčoví představitelé státu s mafií. Zároveň doufám, že kniha pomůže lidem lépe pochopit, jak důležitá je práce investigativních novinářů, kteří často nahrazují policii, prokuraturu a soudy. Dělají to za směšné peníze, ničí si zdraví, hodně riskují, žijí v permanentním stresu. Zkorumpovaní politici jim za to nadávají a vytvářejí ve společnosti atmosféru, ve které je mohou gangsteři hrubě zastrašovat. A když to nejde jinak, tak i chladnokrevně popravit. Musíme je za to tvrdě kritizovat, aby už nikdo nikdy nepověsil žádnému novináři na krk terč. Příběh Jána Kuciaka má zároveň něco společného s příběhem Jana Palacha. Spojuje je revolta proti systému a odvážný boj za slušnější a spravedlivější krajinu.

Lidovky.cz: Bude kniha k dostání i v České republice?

Ve volném prodeji zřejmě ne. Ale předpokládám, že se bude dát objednat minimálně přes českou pobočku slovenského knihkupectví Martinus.