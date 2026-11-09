„Když Slovensko v roce 2004 vstupovalo do Evropské unie, bylo tu obrovské nadšení. Udělali jsme referendum, které, kdyby nebylo zfalšované, by nebylo úspěšné. A to je třeba říct,“ prohlásil Fico na víkendové stranické akci Škola sociální demokracie.
Jeho slova šokovala i vedle sedícího českého exprezidenta Václava Klause. „Prosím?“ zeptal se a zatímco šokovaně kroutil hlavou, začal si dělat poznámky. Fica to však nezastavilo a – aniž předložil jakékoliv důkazy – ve svém výkladu pokračoval.
„Na jedné straně velké nadšení, ale současně to referendum o vstupu do Evropské unie, vážení přátelé, bylo tak těsné, že se dělaly i nějaké úpravy, podle mého názoru, aby bylo takové, jaké má být. Aby Slovenská republika měla schválený vstup do této instituce,“ dodal a později ještě řekl, že „v Dunaji od té doby proteklo už mnoho vody“ a že dnes už strany tehdejší opozice „vystřízlivěly“, pokud jde o jejich vztah k Unii.
Slovenské referendum o vstupu do EU se konalo 16. a 17. května 2003 a zúčastnilo se jej 2 176 990 lidí, tedy 52,15 % oprávněných voličů. Ti se výsledkem 92,46 procenta vyslovili pro to, aby jejich země do Unie skutečně vstoupila, což se stalo následujícího roku, 1. května 2004.
Není jasné, proč Fico právě nyní údajné „úpravy“ opět vytáhl na světlo. Slovenská opozice to nicméně ostře kritizuje. „Nejenže zpochybňuje instituce EU a její fungování, potom naše členství v EU, ale nejnověji ještě i vstup Slovenské republiky do Evropské unie, který byl projevem demokratické vůle našich občanek a občanů,“ uvedla poslankyně strany Progresivní Slovensko Beáta Jurík. Její stranický šéf Michal Šimečka Fica označil za „zakonspirovaného frustrovaného neschopáka v čele státu“.
„Premiér Fico začal blouznit o tom, že referendum o vstupu do EU bylo zfalšované. Fico tak zjevně začal předvolební kampaň a snaží se přebrat voliče fašistické Republiky, které mu tato strana v posledních letech sebrala,“ míní šéf Svobody a Solidarity (SaS) Branislav Gröhling s tím, že Fico spustil velmi nebezpečnou hru a jen dokazuje, že se v zájmu získání voličů „nebude štítit absolutně ničeho“. Křesťanskodemokratické hnutí (KDH) pak Ficova slova označilo za „vrchol politické nezodpovědnosti“. „Premiér se tím stále víc posouvá k dezinfoscéně,“ píše v prohlášení.
Bývalý předseda slovenské Soudní rady a expředseda tamního Ústavního soudu Ján Mazák zase v komentáři pro Denník N upozorňuje, že se lidové referendum konalo až poté, co se mezi 9. a 16. dubnem 2003 „slavnostně podepsala Smlouva o přistoupení Slovenské republiky k EU spolu s dalšími devíti státy“.
„Pokud by referendum bylo nutným předpokladem ke schválení vstupu Slovenska do EU, nemohlo by být vyhlášeno na datum, před kterým už bylo mezinárodněprávně závazně rozhodnuto o přistoupení k EU,“ píše Mazák a zdůrazňuje, že hlasování mělo jen fakultativní povahu a ani v případě jeho neplatnosti či nesouhlasu nemohl výsledek zrušit platně uzavřený přístupový proces.
Mazák tak podotýká, že Fico buď nemá jasno, proč se referendum konalo, anebo „úmyslně šíří bludnou domněnku“. „Šíření nepodložených tvrzení o falšování výsledků květnového referenda může být nešikovným pokusem o formování živné půdy pro referendum o vystoupení Slovenska z Unie. Hádám, že je to i psychologická příprava na falšování výsledků hlasování Slovenek a Slováků o vystoupení našeho státu z Evropské unie,“ píše.
A s odkazem na data o spokojenosti slovenské veřejnosti s účastí v EU dodává, že takové hlasování „nebude a nemůže být bez falšování jeho výsledků nikdy platné“.
Nízká účast voličů skutečně děsila politiky
Na poprask, který jeho tvrzení vyvolalo, pak Fico reagoval na Facebooku, kde ho opět zopakoval. Zároveň trochu přiblížil, kde a jak se staly ony úpravy. „Překvapuje mě, že někdo zpochybňuje manipulace při průběhu referenda o vstupu do EU v květnu 2003. A hlavně mě překvapuje, že to dělají politici, kteří nebyli v tomto období aktivní. Byly porušeny všechny zákony o zákazu vést kampaň během moratoria,“ píše.
„V první den referenda v pátek byla účast tak extrémně nízká, že všechny strany pokračovaly ve volební kampani, přestože to zákon výslovně zakazoval. V sobotu dopoledne bylo zřejmé, že účast v referendu nedosáhne více než 50 procent. Bylo by proto vhodné, kdyby se média obrátila na tehdejší vládní politiky, kteří v sobotu krátce před uzavřením volebních místností byli ve Statistickém ústavu Slovenské republiky,“ pokračuje současný premiér.
„Připomínám, že bez podpory opozičních stran Směru-SD a HZDS (Lidová strana – Hnutí za demokratické Slovensko Vladimíra Mečiara, pozn. red.) by referendum nemělo absolutně žádnou šanci na úspěch, protože podpora vládních stran byla v té době minimální. Deklarovaná účast v referendu přes 52 procent je čistý výmysl, pokud se podíváme na vývoj účasti voličů během prvního a druhého dne tohoto referenda. Vyhrazuji si právo vyslovovat vlastní názory na události, kterých jsem byl přímým účastníkem,“ dodává Fico.
Současný premiér má pravdu v tom, že referendum provázel nízký zájem Slováků. Podle dobového článku Rádia Svobodná Evropa (RFE/RL) přišlo za celý první den pouze kolem 25 procent voličů, přičemž aby bylo referendum platné, potřeba je alespoň 50 procent. Stanice tehdy dodala, že ještě žádné referendum na Slovensku nedosáhlo této hranice.
Z obavy, že se bude opakovat stejný scénář i u tohoto hlasování, svolal tehdejší předseda vlády Mikuláš Dzurinda ještě na pátek 16. května schůzku všech politických lídrů. Ta se konala ve 21:30. Společně pak politici vyzvali občany, aby k referendu přišli. V sobotu před 13. hodinou údajně účast dosahovala zhruba 48 procent, obavy tak přetrvávaly. Nakonec se však přehoupla na zmíněných 52 procent a hlasování bylo platné.
Podle listu Slovenské dotyky nicméně politici porušili moratorium, jež ukládalo, že politická kampaň musí skončit 48 hodin před konáním referenda. Schůzky u Dzurindy se tehdy zúčastnil i dnešní ministr obrany Robert Kaliňák, který o „manipulacích“ hovořil už v roce 2023 a zopakoval tak tezi, s níž úplně původně přišel už o dvacet let dříve kandidát na prezidenta a pozdější prezident Ivan Gašparovič, napsal Denník N.
Nikdo z nich však za celé dekády nepodal ani jeden podnět k prošetření jediného úspěšného referenda v historii nezávislého Slovenska.