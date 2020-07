Rekordní teploty na Sibiři pokračují. Vedou k masivním lesním požárům

Před necelými dvěma týdny se teplota v malém sibiřském městečku Verchojansk vyšplhala ke 37 stupňům Celsia. Tento historický rekord zalarmoval meteorology po celém světě. V úterý pak teplotní maximum potvrdil i ruský hydrometeorologický úřad.



Potvrzení děsivých čísel přišlo ve stejný den jako nová studie, podle níž jsou teploty na zemi v současnosti nejvyšší za posledních 12 tisíc let. „Vědci při odhadování teplot před tisícovkami let používali geologické údaje i statistické metody,“ píše americký server CBS News.

Extrémně vysoké teploty na Sibiři přetrvávají dodnes. Úterní data z meteorologické stanice ukazují, že ve vzdálenosti přibližně 750 kilometrů od polárního kruhu bylo 34 °C, tedy o 24 stupňů více, než bývá běžné.

Extremely hot again on the fringe of the Arctic Ocean.



An astonishing + 34 °C has just been recorded at a latitude of 73 °N today in Russia. This is about + 20-25 °C warmer than normal.



Note how much open water there is compared to normal. Sea ice is taking a hit. pic.twitter.com/y0w5PLjkHx