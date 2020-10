Řekové bojují proti přívalu migrantů, na hranicích nasadili sonická děla a drony

Atény Řecko neustále bojuje proti přívalu migrantů, kteří se přes jeho území snaží dostat do Evropy. Místní armáda proti nim údajně vyrukovala s novou „zbraní“- takzvanými sonickými děly. Ty se využívají při různých masových protestech. Zvukové vlny v lidském těle vyvolávají šok a bolest. Využívat by se děla měla nejen proti velkým pěším skupinám, ale také proti těm, kteří by hranici chtěli překročit na lodi.

Řecko mělo podle informací deníku Daily Mail, které potvrzují i další média, včetně například The Times, nasadit sonická děla v provincii Alexandroupolis na břehu řeky Marica, která protéká přes Balkán a jihovýchodní Evropu. Zbraně vysílají silné zvukové vlny, které jsou účinné pro rozhánění davů. Často se využívají například na letištích nebo u různých druhů elektráren, aby odehnaly divou zvěř. Jejich využití proti lidem je ale kontroverzní. Řecko zaznamenalo první případ úmrtí s covidem-19 mezi migranty. Tábor je od září v karanténě Takzvaná LRAD zařízení, jimž se jinak říká zvuková či sonická děla, mohou být využita jednak proti lidem, kteří by se hranice snažili překročit po svých, ale také proti těm, kteří by je chtěli převézt na lodi. Výhodou těchto zbraní je, že jsou poměrně mobilní a mohou být naloženy například na korbě automobilu. Na hranice navíc byli vysláni další pohraničníci, čtyři drony a nainstalováno bylo patnáct termálních kamer, které rozeznají pohyb lidí i v noci. V příhraničí je také nasazeno deset obrněných vozidel a pět člunů. Tato výzbroj má pomáhat chránit hranici před ilegálním přechodem migrantů. Kvůli zvýšenému počtu skupin, které se snaží hranice směrem do Evropy překročit, muselo Řecko od února výrazně zvýšit své kapacity a uzavřít některé části hranice s Tureckem, jež byly do té doby poměrně volně prostupné. Tisíce migrantů zůstávají právě v Řecku v provizorních táborech například na ostrově Lesbos, Chios nebo Samos. Neziskové organizace v čele s Lékaři bez hranic (MSF) už v první polovině října vyzvaly řeckou vládu, aby co nejdříve převezla všech více než 7500 obyvatel z provizorního tábora pro migranty na Lesbu na pevninu. Podle organizací ve stanovém táboře Kara Tepe panují nedůstojné podmínky a nastupující zima situaci ještě zhorší. V táboře museli zasahovat v první polovině října záchranáři poté, co deště a bláto vyplavily asi 80 ze 1100 velkých stanů, napsala agentura DPA. Řecké ministerstvo pro migraci ale naopak zdůrazňuje, že na ostrově Lesbos nyní poprvé po dlouhých letech nastala situace, kdy kapacita tábora převyšuje aktuální počet migrantů. Ve stanech je místo pro 10 000 lidí, pobývá jich tam asi 7800. Kapacita tábora Moria stačila pro zhruba 2800 osob, v minulých letech ale v areálu bydlelo i 20 000 migrantů. Nepříznivé jsou ale i podmínky na ostrovech Chios a Samos, upozornila agentura DPA. V táboře Vial na Chiosu, který má kapacitu pro zhruba tisícovku lidí, je nyní asi 3300 migrantů. Tábor Vathy na ostrově Samos je ještě plnější - v zařízení pro 650 osob je nyní asi 4400 lidí.