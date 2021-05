REPORTÁŽ: Jen 90 vteřin na útěk před raketou Hamásu. Kryt má v Izraeli i česká ambasáda

Petach Tikva V půl druhé ráno je nejprve probudil hluk sirén. Obyvatelé čtyřpodlažního domu ve městě Petach Tikva měli jen 90 vteřin, aby se evakuovali do krytu v přízemí. Bezprostředně potom následovala mohutná detonace. Majitelé bytu v prvním patře mohou mluvit vyloženě o štěstí. Na jejich zaprášenou sedací soupravu je dnes vidět z ulice dírou ve zdi.

V pátek začalo platit mezi Izraelem a hnutím Hamás, které rakety na Petach Tikvu a další města vystřelovalo, příměří. Syrová realita izraelsko-palestinského konfliktu tím ale nezmizela.

„Po zásahu se muselo vystěhovat několik stovek lidí z okolí. Ještě nevíme, jak velké množství výbušniny použili. Stále běží vyšetřování. Šlo ale skutečně o velkou raketu,“ vysvětluje serveru Lidovky.cz Liad Diamond, mluvčí izraelské armády. Největší spoušť podle něj dělají šrapnelové nálože. Kusy železa jsou schopné provrtat zeď domu vzdáleného i desítky metrů od místa dopadu rakety. „Jen zázrakem nikdo nebyl usmrcen a většina zranění byla lehkých,“ dodává.



Poničenou oblast v Petach Tikvě si ve čtvrtek přiletěl prohlédnout český ministr zahraničí Jakub Kulhánek (ČSSD). Průvodcem mu byl jeho izraelský protějšek Gabi Aškenazi, ale hlavně velitel týlu izraelské armády.

Na pozadí s troskami a se střepy pod nohama proběhla i improvizovaná tisková konference. „Když jsem dostal pozvánku, ani vteřinu jsem neváhal. V těchto smutných dnech potřebuje Izrael více než kdykoli jindy vidět, že má přátele. Jsem hrdý na to, že Česko je věrný podporovatel Izraele v Evropě,“ řekl Kulhánek.

O mimořádném významu návštěvy svědčí i to, že do Tel Avivu přicestoval společně s Kulhánkem z Prahy i Jan Beroun, ředitel Vojenského zpravodajství. Od zbytku delegace se hned po příletu odpojil a měl vlastní program.

„Jménem naší vlády a izraelského lidu bych vám rád řekl, že si vysoce ceníme, jak podporujete naši zemi. Je to silný výraz přátelství. Nezapomeneme na to,“ řekl šéf tamní diplomacie Aškenazi v Petach Tikvě. Dle něj Izrael nemůže ponechat útoky Hamásu bez odpovědi. „Češi i Slováci stojí při nás a odmítají činy Hamásu. Uznávají naše právo se bránit,“ dodal, což následně potvrdil i český ministr zahraničí Kulhánek.



Pořádně otestovaný deštník

Hlavním důvodem, proč Izrael zvládl odrazit zatím poslední vlnu raketových útoků, je Iron Dome (Železná kupole), systém radarů a baterií střel, které dokážou zneškodnit i desítky raket vystřelených z Gazy a dalších oblastí a ještě během jejich letu je zneškodnit protiraketami. Úspěšnost je vysoká – devět z deseti nepřátelských raket na cíl nedoletí.

„Tady nesmíte fotit, dejte to dolů! Fotografie vám pošleme,“ říká rázně izraelská vojačka se samopalem přes rameno. Varuje muže, jenž by si chtěl nafotit baterii Iron Dome nedaleko města Ramat Gan. Přesné umístění a detaily o systému jsou předmětem nejvyššího utajení. Ve čtvrtek přesto Izraelci udělali výjimku a k jedné mobilní stanici pustili zahraniční delegace a novináře.

„Ze severovýchodu na nás vypálili čtyři rakety. V místě předpokládaného dopadu je hustě obydlená aglomerace. Jsou zde umístěny citlivé technologie, chemický průmysl a nachází se zde strategický přístav. Dvě z raket dopadly do moře, jedna do otevřené krajiny a pouze jedna směřovala do obydlené oblasti, ale systém ji zachytil a zneškodnil,“ popisuje Jonathan Conricus, mluvčí izraelské armády.

Systém Iron Dome dokáže rozpoznat rizikové rakety v řádu sekund. „Prvně v historii jsme teď s jeho pomocí zničili i nepřátelský dron s pevnými křídly. Žádný jiný systém toto neumí,“ líčí Conricus. Cena za efektivitu je značná. Při uvedení na trh raketa stála v řádu statisíců dolarů, ke dnešku jejich hodnota „spadla“ na desítky tisíc. I tak poslední obrana před ostřelování vyšla Izrael na miliardu korun jen v munici.

Kvůli efektivní obraně však izraelský stát paradoxně čelí ve světě kritice. Při odvetných leteckých útocích na pozice Hamásu totiž zemřelo násobně více lidí než na straně Izraele. Experti ale varují, že pokud by Iron Dome neexistoval, raketové útoky by vedly k pozemním operacím na palestinských územích, což by konflikt eskalovalo.

Poslední raketová kampaň představovala pro Izrael život v neustálém stresu. „Dětem vyprávím, že existují hodné a zlé rakety. Při sirénách na nás útočí zlé a musíme se schovat. Že někdo útočí na obydlené oblasti, se tříletému dítěti ani vysvětlit nedá,“ líčí pro Lidovky.cz jeden z diplomatů české ambasády v Tel Avivu, co zažíval s rodinou uplynulé dva týdny.

I v podzemí českého velvyslanectví se nachází kryt. Kromě telefonu a pevného připojení k internetu má zabudovanou dokonce i čističku vzduchu pro případ, že někdo použije chemické zbraně.

Vyhrocenou situaci v zemi ilustruje i příběh okolo odletu české delegace. Po jednání českého ministra s premiérem Benjaminem Netanjahuem a návštěvě nové pobočky české ambasády v Jeruzalému přišla večer informace, že se z bezpečnostních důvodů uzavírá letiště Bena Guriona. Zásadní trhlina v harmonogramu návštěvy. Záhy je ale vše jinak – pro odlet českého speciálu se otevírá krátké časové „okno“. A krátce před přistáním v Praze přichází zpráva o uzavřeném příměří.