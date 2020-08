Reportér serveru Lidovky.cz měl v Minsku namále. ‚Když to s lidmi nehne, přijíždí tajní a zatýkají‘

Minsk Bělorusko nadále protestuje proti vítězství prezidenta Alexandra Lukašenka ve volbách – demonstrace ale slábnou kvůli policejní brutalitě i ústupu jeho hlavní protikandidátky.

„Dnes není možné odcházet z ulic, zítra nelze jít do práce,“ vyzývá opoziční kanál Nexta v síti Telegram Bělorusy, aby protestovali a stávkovali, protože prý „režim (Alexandra) Lukašenka se hroutí a příslušníci silových složek se přidají k národu“. Když ale mířím k místu, kde se má v pondělí večer sejít demonstrace, vypadá skutečnost úplně jinak.



Krátím si cestu mezi bloky činžáků a to je chyba. Instrukce, jak se chovat na demonstracích, totiž důrazně nedoporučují pohybovat se po jednom, ale jen ve skupině lidí, které člověk zná. Z postranní ulice proti mně najednou vyskočí mikrobus s tmavými skly, otevřou se dveře a vykouknou těžkooděnci. „To není on, jeď dál,“ ozve se z vozu a v tu chvíli chápu, že jsem měl namále.

Policie se totiž rozhodla potlačit protest ještě předtím, než začal, a tak loví všechny, u koho uvidí opoziční symboliku, třeba i bílou pásku kolem zápěstí. Těžkooděnci také rozhánějí skupinky lidí, kteří jen tak postávají na místě protestu, a občas někoho odvlečou. Jdu dál. A narážím na přehradu policistů se štíty, ochraptělý hlas pořvává: „Dodržujeme občanský pořádek a rozcházíme se domů!“ Opět porušuji pravidla a beru to postranní uličkou přes garáže. Dopadá to naštěstí dobře.

Mezitím Nexta mění taktiku a vyzývá, aby se protestující shromáždili na stanicích metra a společně se snažili dostat do centra. Policie reaguje a uzavírá stanice. Přesto se kolem půlnoci demonstranti střetávají s policií. Demonstrujících je už podstatně méně než v noci na pondělí, řež je ale horší. Policisté střílí gumové projektily a házejí petardy, v odpověď jim letí Molotovovy koktejly.

Jeden z protestujících v zablokovaných autech ztrácí nervy, otáčí vůz a plnou rychlostí rozráží kordon těžkooděnců, kteří v panice utíkají či se kutálí po kapotě. Umírá jeden z demonstrantů, údajně mu v ruce vybuchla podomácku vyrobená nálož, kterou chtěl hodit na policisty.

Během dne obyvatelé Minsku přinášejí na místo květiny, je ale jasné, že režim situace využije, aby prezentoval demonstranty jako bandu kriminálníků. A to přesto, že zpočátku na protest přišli lidé různých vrstev a generací, těžkooděnci v černých mikrobusech je ale vystrašili natolik, že mnozí z většiny slušných se zase rychle obrátili zpátky. „Ne každý má nervy nechat se zavřít,“ říká studentka Galina, která se i na tuto alternativu pečlivě připravila a odstranila či vymazala ze svého telefonu cokoli, co by mohlo být považováno za opoziční symboliku.

„Můj táta pracuje jako řidič městského autobusu, máma je úřednice. Jsou ostře proti Lukašenkovi, ale protestovat nikdy nepůjdou. Bojí se,“ pokračuje Galina. I to se podle ní podepsalo na tom, že na protesty v noci na úterý přišlo daleko méně lidí než předchozí noc. A ještě menší ohlas má výzva k úterní generální stávce. Přidává se jen velmi malá část veřejnosti, například v elektrotechnickém závodě v Minsku připomíná ředitel stávkujícím, že „dneska je výplata“. Když to s nimi nehne, přijíždí tajní a zatýkají.

Video z gauče

„Je to škoda, že nás tu nechala,“ říká Galina a čte na svém mobilu řeč opoziční protikandidátky Světlany Tichanovské, která odjela z Běloruska do Litvy. Říká, že stála před náročnou volbou, a oba víme, o co jde. Její odjezd umožnil propuštění šéfky jejího štábu Maryji Marozové, zatčené v předvečer voleb. Obě odjely společně.

Za chvíli přichází druhé zklamání, když se objevuje Tichanovské o pár hodin starší prohlášení, které natočila na gauči u šéfky Ústřední volební komise Lidije Jermošinové v Minsku. „Myslela jsem, že celá tato kampaň mě zocelila a dodala mi tolik síly k překonání čehokoli,“ čte z listu papíru na nahrávce, se kterou přišla jako první provládní média. „Ale asi jsem zůstala tou slabou ženou, kterou jsem byla na začátku,“ dodává. Příjemný styl a sebevědomí jsou najednou pryč. Video je zjevně natočené pod nátlakem.

Večer začíná všechno nanovo. Nexta vyzývá lidi, aby vyšli do ulic, tentokrát ale už nikoli na konkrétní místo, ale mají se shromáždit ve skupinkách po dvaceti a přesunovat se k centru. „Blokujte ulice, paralyzujte město,“ vyzývají organizátoři. Z provizorní policejní základny u Paláce sportu vyjíždějí opět „na lov“ černé mikrobusy s těžkooděnci...