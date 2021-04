Republikán nařkl Bidenovu vládu z mrhání penězi a rozdělování země. ‚Jsou to socialistické sny,‘ řekl

Washington Republikánský senátor Tim Scott v noci na čtvrtek kritizoval výdajové plány americké vlády a zpochybňoval její podíl na úspěchu vakcinační kampaně, když přednesl oficiální reakci své strany na projev prezidenta Joea Bidena v Kongresu.

Vymezil se proti „socialistickým snům“ levice a obvinil demokraty z prohlubování příkopů v americké společnosti. Tempo očkování proti covidu-19 a ekonomickou obnovu Spojených států spojoval s kroky učiněnými za vlády Donalda Trumpa.

Scott vystoupil s projevem poté, co Biden na společné schůzi Kongresu představil další masivní investiční plán, tentokrát zaměřený na podporu rodin a vzdělávání. Jediný černošský senátor Republikánské strany balíček předpokládající výdaje ve výši 1,8 bilionu dolarů (přes 38 bilionů Kč) označil za „velké vládní plýtvání“.

„Měli bychom rozšiřovat možnosti a příležitosti pro všechny rodiny, ne nalévat peníze do určitých oblastí jen proto, že si demokrati myslí, že oni ví, co je nejlepší,“ prohlásil. Bidenův „plán pro americké rodiny“ také odsoudil jako manévr s cílem umístit Washington do středu životů Američanů „od kolébky až po vysokou školu“. „Naše nejlepší budoucnost nevzejde z washingtonských piklů či socialistických snů,“ citovala senátora agentura Reuters.

Scott také zopakoval častou kritiku zaznívající z úst jeho stranických kolegů, podle nichž se prezident Biden nedrží svých dřívějších slov a neusiluje o spolupráci s republikány. Připomenul poslední balíček na zmírnění dopadů koronavirové krize, který v Kongresu nepodpořil jediný republikán, a obvinil demokraty, že nemají zájem o spolupráci v případě Bidenova plánu investic do infrastruktury.

„Prezident, který slíbil, že nás sjednotí, by neměl prosazovat agendu, která nás tlačí od sebe,“ řekl zástupce státu Jižní Karolína a oddaný spojenec exprezidenta Trumpa.

Právě bývalému prezidentovi a Republikánské straně připisoval Scott zásluhy na dosavadních úspěších vakcinační kampaně proti covidu-19 a postupné obnově ekonomiky. Zmínil program Trumpovy administrativy na podporu vývoje vakcín a jejich masové výroby, jakož i loňské stimulační balíčky, které měly i republikánskou podporu. „Tato administrativa zdědila bitvu, která už směřovala k vítězství. Koronavirus je na ústupu!“ uvedl Scott podle agentury.