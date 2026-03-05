Republikán obviněný z vraždy vyhrál v Arkansasu primárky na šerifa

Muž obviněný z vraždy zvítězil v republikánských primárkách na post okresního šerifa ve státě Arkansas na jihu Spojených států. Výsledek ho staví do neobvyklé situace – v případě zvolení by mohl stanout v čele úřadu, který je přímo spojený s jeho trestním případem. Podle deníku The New York Times ukazuje jeho úspěch i na rostoucí frustraci části voličů ze soudního systému.
Aaron Spencer obviněný z vraždy zvítězil v republikánských primárkách na post okresního šerifa ve státě Arkansas. V případě zvolení by mohl stanout v čele úřadu spojeného s jeho vlastním trestním případem. | foto: ČTK

Aaron Spencer byl obviněn z vraždy sedmašedesátiletého muže, který čelil obvinění ze sexuálního napadení Spencerovy třináctileté dcery. Spencer své činy obhajuje tím, že svou dceru chtěl ochránit.

V primárkách na příštího šerifa okresu Lonoke získal téměř 54 procent hlasů a nad svým soupeřem, současným republikánským šerifem Johnem Staleym, měl náskok přibližně 2700 hlasů.

Staley ve středu uznal porážku s tím, že 13 let na postu šerifa pro něj bylo „jedním z největších privilegií mého života“, a Spencerovi pogratuloval. Spencer svým příznivcům poděkoval za to, že podpořili jeho volání po transparentnosti a vyvozování odpovědnosti v místním soudním systému.

Michael Fosler, kterého Spencer zastřelil, byl v létě 2024 propuštěn z vazby na kauci, zatímco čelil řadě obvinění, včetně sexuálního útoku na Spencerovu nezletilou dceru, vyplývá ze soudních dokumentů.

Když dívka v říjnu toho roku zmizela, Spencer zjistil, že se s ní Fosler pokoušel uprchnout, a při konfrontaci muže zastřelil. Spencer zastřelení muže nepopřel. Jeho právníci místo toho argumentovali tím, že měl odůvodněné obavy o bezpečí své dcery.

Okres Lonoke leží na východ od arkansaského hlavního města Little Rock a čítá přibližně 74 tisíc obyvatel. Jelikož je okres převážně konzervativní, podle NYT je pravděpodobné, že Spencer v listopadových volbách zvítězí.

Pokud bude Spencer zvolen na post šerifa a následně shledán vinným, funkci však nebude moct vykonávat. Soudní proces by se měl konat během letošního roku.

