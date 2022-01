Republikáni nadbíhají Manchinovi. V americkém Senátu má rozhodující hlas a Bidena moc nemusí

Demokratický prezident Joe Biden se o tom naposledy přesvědčil těsně před Vánoci. Manchin totiž svým hlasem zablokoval jeho již několikátý pokus o prosazení olbřímího sociálního programu známého jako BBB (Build Back Better neboli Obnovujme lépe). V době masivní inflace totiž podle Manchina na nalití dvou bilionů dolarů (asi 43 bilionů korun) do ekonomiky není vhodná chvíle.

Vzhledem k tomu, že se v tomto a dalších postojích Manchin shoduje s opozičními republikány, ozývají se hlasy, aby k nim přestoupil i formálně. Republikáni by si tím pojistili jeho hlas i do budoucna, a získali tak nejtěsnější možnou přesilu v Senátu, kterou ztratili v lednu kvůli fiasku v druhém kole voleb v Georgii. V době, kdy demokraté ovládají Bílý dům i Sněmovnu reprezentantů, by to byl velký úspěch.

Otevřená náruč republikánů

„Přivítali bychom Joea Manchina s otevřenou náručí,“ řekl před Vánoci republikánský senátor Tom Cotton pro televizi Fox News. „(Manchin) cítí, že je sám. Kdyby se přidal k nám, připojí se k lidem, kteří mají podobné názory na celou sérii otázek,“ uvedl pak lídr senátních republikánů Mitch McConnell v podcastu oblíbeného konzervativního hlasatele Hugha Hewitta.

Navíc s pobídkami nyní přispěchali i ti republikáni, kteří se až doposud stavěli k Manchinovi zdrženlivě. „Podívej, jedna z našich stran tě má dokonce ráda,“ řekl mu podle svých slov údajně koncem loňského roku republikán Ted Cruz. Ten přitom v minulosti zdůrazňoval, že si Manchina sice váží jako člověka, demokratům ale nakonec určitě ustoupí a bude hlasovat pro cokoli, co mu jejich lídr Chuck Schumer nakáže.

Republikánský plán není tak nereálný, jak by se mohlo zdát na první pohled. Existuje pro něj totiž takřka identický precedens. V roce 2001 po vítězství George Bushe mladšího byla americká horní komora rovněž rozdělena přesně na polovic. Poté, co Bílý dům vytvořil politický tlak na senátora z Vermontu Jima Jeffordse, se však demokratům podařilo přetáhnout ho na svou stranu.

Joe Manchin se sice nadále považuje za demokrata, zároveň již ale svému možnému přestupu „pootevřel“ dveře. Je si totiž vědom toho, že coby senátor ze silně protrumpovského státu, který je závislý na uhlí, nemá se současnou Demokratickou stranou téměř žádný společný cíl. „Zůstanu demokratem, pokud mě budou chtít,“ formuloval koncem roku své dilema sám Manchin.

Ani nalevo, ani napravo

Manchin byl vždy znám svými středovými postoji. „Nemám ve svém těle jedinou stranickou kost,“ prohlásil tehdy novopečený senátor v deníku The New York Times v roce 2013. „Život se nežije, dům se nespravuje a firma se neřídí zleva nebo zprava. Extrémy v žádné podobě nepřináší pozitivní výsledek,“ vysvětlil.

Jeho pozici ale nejvíc ovlivnil raketový vstup Donalda Trumpa do politiky v roce 2016. Neortodoxní republikán totiž zamával s tradičním rozdělením „modrých“ a „červených“ států tím, že na svou stranu jednoznačně získal zemědělské a těžařské státy v čele právě se Západní Virginií, která pro něj jednoznačně hlasovala v letech 2016 i 2020.

Tím se Manchinova pozice coby demokratického senátora za protrumpovský stát stala udržitelnou jen za předpokladu, že bude ochoten nezřídka hlasovat s republikány. Což senátor také naplnil – například v případě schválení soudce Nejvyššího soudu Bretta Kavanaugha, kdy se k republikánům přidal jako jediný zástupce vládní strany.

Do záře reflektorů se pak Manchin definitivně dostal loni v lednu, když republikáni překvapivě ztratili obě senátní křesla v jižanské Georgii. Horní komora se tím rozdělila přesně napůl mezi obě strany a právě Manchinovi, nejstředovějšímu demokratovi, připadla role rozhodujícího hlasu. Oproti původní skepsi některých republikánů Manchin „obstál“ ve všech zkouškách a Bílému domu během roku zablokoval většinu ambiciózní sociální i klimatické agendy.

Mezi republikány ve Washingtonu je Joe Manchin oblíbený. Je známý mimo jiné tím, že bydlí v hausbótu o na řece Potomac, ve kterém pořádá oblíbené párty pro senátory z obou stran. Právě tam se setkávají politicky tak silné protějšky – a osobně dobří přátelé – jako jsou texaský konzervativec Ted Cruz či liberál z New Jersey Cory Booker.