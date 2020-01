Republikáni umožní projednávání žaloby na Trumpa v Senátu. Chtějí, aby žaloba i obhajoba mohly přednést svá stanoviska

Washington Republikáni se nechystají zamítnout ústavní žalobu na amerického prezidenta Donalda Trumpa ještě před začátkem jejího projednávání v Senátu. S odkazem na vyjádření jednotlivých senátorů i špiček Republikánské strany to napsal list The New York Times (NYT). Otázkou tak nyní zůstává především to, jak dlouhé republikáni umožní jednání a zda povolí předvolání dalších svědků k výpovědi.

Pro okamžité zavrhnutí ústavní žaloby se o víkendu vyslovil na Twitteru přímo Trump, který celý případ dlouhodobě kritizuje. Umožnění projednávání žaloby na půdě Senátu by podle něj dodalo obviněním ze strany Sněmovny reprezentantů legitimitu, kterou podle prezidenta jinak postrádají. Trumpův poměrně radikální návrh podle agentury AP zvažoval i vůdce republikánské většiny v Senátu Mitch McConnell, který již dříve prohlásil, že chce usilovat o co nejkratší projednání žaloby. McConnell zároveň řekl, že bude svůj postup koordinovat s Trumpovým týmem. Trump už připravuje námitku proti ústavní žalobě. Demokratům se to vymstí u voleb, řekl prezident Někteří republikáni v Senátu si však podle svých pondělních slov přejí, aby proces alespoň začal a aby žaloba i obhajoba mohly přednést úvodní stanoviska. Návrh na okamžité zamítnutí by proto nepodpořili. Otázkou tak nyní zůstává, do jaké míry umožní republikáni celý proces rozehrát. Průběh projednávání obžaloby totiž neurčuje americká ústava a rozhoduje o něm samotná horní komora. Žalobu by tak mohli republikáni zamítnout hned po zaznění úvodních slov zástupců obžaloby a obhajoby. Někteří z nich by se ale rovněž mohli připojit k demokratům a umožnit předvolání dalších svědků, což by celý proces mohlo prodloužit až o několik měsíců. Zvláště očekávaná je například případná výpověď Trumpova bývalého bezpečnostního poradce Johna Boltona. Sněmovna reprezentantů schválila žalobu na Trumpa za zneužití moci a obstrukcí Kongresu. Dolní komora ovšem zatím články ústavní žaloby do Senátu neodeslala. Vedení demokratů má v úterý jednat o harmonogramu dalších kroků a také o tom, kdo bude Sněmovnu v Senátu zastupovat. Sněmovna míří k žalobě. Trump se nejspíš stane třetím obžalovaným prezidentem v historii USA Ústavní žalobu se demokraté rozhodli vůči prezidentovi vznést kvůli takzvané ukrajinské kauze. Trump podle nich naléhal na ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, aby Kyjev vyšetřoval Huntera Bidena - syna Joea Bidena, jednoho z favoritů na demokratickou kandidaturu v prezidentských volbách v USA v roce 2020 - kvůli podezření z korupce při jeho podnikání na Ukrajině. Pozorovatelé se všeobecně shodují, že žaloba nemá šanci na úspěch. K jejímu definitivnímu schválení je totiž zapotřebí dvoutřetinová většina z celkem 100 hlasů v Senátu. Demokraté přitom v horní komoře disponují jen 47 hlasy a republikáni jsou v této otázce v podstatě jednotní.