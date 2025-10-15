Vedoucí představitelé organizace se podle portálu Politico, který má uniklý chat k dispozici, obávali, co by se stalo, kdyby jejich konverzace na Telegramu někdy unikl na veřejnost, ale přesto pokračovali v psaní.
YRNF, také známá pod názvem Mladí republikáni, je politická organizace sdružující 15 000 členů Republikánské strany ve věku 18 až 40 let.
William Hendrix, místopředseda odnože Mladých republikánů Kansasu použil v chatu více než desetkrát rasistické označení pro černochy, píše server. Místopředseda pobočky organizace pro stát New York Bobby Walker nazval znásilnění „epickým“. Peter Giunta, v té době předseda newyorské odnože, v červnové zprávě napsal, že „každý, kdo bude volit proti, půjde do plynové komory“ v narážce na nadcházející hlasování o tom, zda by se měl stát předsedou celonárodní organizace YRNF.
V další výměně předseda Mladých republikánů Kansasu Alex Dwyer Giuntovi napsal, že mu jeden z členů michiganské větve organizace slíbil, že odnož „bude volit nejpravicovější osobu“ do čela YRNF. „Skvělé. Miluji Hitlera,“ napsal Giunta v odpovědi.
Politico získalo 2900 stran chatové konverzace, které se účastnila přibližně desítka republikánů z generací mileniálů a generace Z v New Yorku, Kansasu, Arizoně a Vermontu mezi lednem a polovinou srpna. Výměny podle portálu vypovídají o jejich kampani za převzetí kontroly nad celonárodní organizací na základě silné podpory pro prezidenta Donalda Trumpa. Někteří z účastníků chatovací skupiny už pracovali ve vládě či ve stranické politice a jeden z nich slouží jako státní senátor.
Členové Kongresu a další političtí představitelé obsah chatu odsoudili, píše Politico. Lídr demokratů v Senátu Chuck Schumer jej označil za odporný a vyzval republikánské lídry, aby výroky odsoudili. Představenstvo YRNF po zveřejnění konverzace vyzvalo v instagramovém příspěvku k okamžité rezignaci jejích účastníků.
Několik účastníků chatu na Telegramu v souvislosti s článkem Politica přišlo o pracovní místa. Walker například nebude pracovat jako manažer kampaně kandidáta do kongresu státu New York Petera Oberackera a Giunta už nepracuje pro člena sněmovny státu New York Mikea Reillyho. Hendrix už není zaměstnán v kanceláři generálního prokurátora státu Kansas Krise Kobacha, informuje Politico.