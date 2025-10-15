„Miluji Hitlera.“ Lídři republikánské mládeže psali rasistické zprávy

Autor: ,
  17:33aktualizováno  17:33
Lídři republikánské organizace Národní federace mladých republikánů (YRNF) napříč Spojenými státy v chatovací skupině na platformě Telegram psali rasistické, antisemitské a další nenávistné či násilnické zprávy. Účastníci chatu označovali černochy za opice, psali o tom, že své protivníky pošlou do plynových komor či že je znásilní a doženou k sebevraždě.

Mladý republikán. Ilustrační foto. | foto: Profimedia.cz

Vedoucí představitelé organizace se podle portálu Politico, který má uniklý chat k dispozici, obávali, co by se stalo, kdyby jejich konverzace na Telegramu někdy unikl na veřejnost, ale přesto pokračovali v psaní.

YRNF, také známá pod názvem Mladí republikáni, je politická organizace sdružující 15 000 členů Republikánské strany ve věku 18 až 40 let.

politico

EXCLUSIVE: Leaders of Young Republican groups throughout the country worried what would happen if their Telegram chat ever got leaked, but they kept typing anyway.

They referred to Black people as monkeys and “the watermelon people” and joked about putting political opponents in gas chambers. They talked about raping their enemies and driving them to suicide and lauded Republicans who they believed support slavery.

The exchanges are part of a trove of Telegram chats — obtained by POLITICO and spanning more than seven months — among Young Republican leaders in New York, Kansas, Arizona and Vermont.

Read our full exclusive look inside Young Republicans’ racist chat at the link in bio.

14. října 2025 v 19:57, příspěvek archivován: 15. října 2025 v 16:18
oblíbit odpovědět uložit

William Hendrix, místopředseda odnože Mladých republikánů Kansasu použil v chatu více než desetkrát rasistické označení pro černochy, píše server. Místopředseda pobočky organizace pro stát New York Bobby Walker nazval znásilnění „epickým“. Peter Giunta, v té době předseda newyorské odnože, v červnové zprávě napsal, že „každý, kdo bude volit proti, půjde do plynové komory“ v narážce na nadcházející hlasování o tom, zda by se měl stát předsedou celonárodní organizace YRNF.

V další výměně předseda Mladých republikánů Kansasu Alex Dwyer Giuntovi napsal, že mu jeden z členů michiganské větve organizace slíbil, že odnož „bude volit nejpravicovější osobu“ do čela YRNF. „Skvělé. Miluji Hitlera,“ napsal Giunta v odpovědi.

Politico získalo 2900 stran chatové konverzace, které se účastnila přibližně desítka republikánů z generací mileniálů a generace Z v New Yorku, Kansasu, Arizoně a Vermontu mezi lednem a polovinou srpna. Výměny podle portálu vypovídají o jejich kampani za převzetí kontroly nad celonárodní organizací na základě silné podpory pro prezidenta Donalda Trumpa. Někteří z účastníků chatovací skupiny už pracovali ve vládě či ve stranické politice a jeden z nich slouží jako státní senátor.

Členové Kongresu a další političtí představitelé obsah chatu odsoudili, píše Politico. Lídr demokratů v Senátu Chuck Schumer jej označil za odporný a vyzval republikánské lídry, aby výroky odsoudili. Představenstvo YRNF po zveřejnění konverzace vyzvalo v instagramovém příspěvku k okamžité rezignaci jejích účastníků.

Několik účastníků chatu na Telegramu v souvislosti s článkem Politica přišlo o pracovní místa. Walker například nebude pracovat jako manažer kampaně kandidáta do kongresu státu New York Petera Oberackera a Giunta už nepracuje pro člena sněmovny státu New York Mikea Reillyho. Hendrix už není zaměstnán v kanceláři generálního prokurátora státu Kansas Krise Kobacha, informuje Politico.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.