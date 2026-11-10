Republikáni v americké Sněmovně si do svého čela zvolili konzervativce Jordana

Jordan se postaví do čela historicky málo početné republikánské frakce. Ta se teprve začíná vyrovnávat se ztrátou moci v době, kdy Trump vstupuje do posledních dvou let svého funkčního období.
Získat v roce 2028 zpět většinu ve Sněmovně reprezentantů bude vzhledem k rozsahu letošního vítězství demokratů velmi obtížné.
Jordan dal najevo přesvědčení, že k vítězství ve volbách povede útok, nikoliv obrana. Nebude tak podle něj jen stačit ukazovat, jak „radikální je tato nová demokratická strana“.
Demokraté si své vedení vyberou příští týden. Prvním afroamerickým předsedou Sněmovny reprezentantů by se v lednu měl stát jejich newyorský zástupce Hakeem Jeffries.
Demokraté ve volbách s přehledem ovládli obě komory Kongresu USA, tedy Sněmovnu reprezentantů i Senát. Díky tomu získají předsednictví v kongresových výborech, a tím i možnost předvolávat svědky a vyšetřovat prezidenta a členy jeho administrativy.