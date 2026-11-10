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Republikáni v americké Sněmovně si do svého čela zvolili konzervativce Jordana

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  22:21aktualizováno  22:21
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Jim Jordan z Ohia kráčí na jednání republikánského vedení Sněmovny...

Jim Jordan z Ohia kráčí na jednání republikánského vedení Sněmovny reprezentantů v budově Kapitolu. (10. listopadu 2026) | foto: ČTK

Jim Jordan z Ohia kráčí na jednání republikánského vedení Sněmovny...
Jim Jordan z Ohia kráčí na jednání republikánského vedení Sněmovny...
Jim Jordan z Ohia kráčí na jednání republikánského vedení Sněmovny...
Jim Jordan hovoří s novináři v den voleb vedení republikánské frakce ve...
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Republikáni ve Sněmovně reprezentantů si do svého čela zvolili konzervativce Jima Jordana. Zákonodárce z Ohia od ledna povede republikánskou menšinu v dolní komoře poté, co strana prezidenta Donalda Trumpa před týdnem jasně prohrála volby do Kongresu. V hlasování republikánů, kteří zasednou v příští Sněmovně reprezentantů, dvaašedesátiletý porazil Jordan v poměru 106 ku 73 politika z Louisiany, Steva Scaliseho.

Jordan se postaví do čela historicky málo početné republikánské frakce. Ta se teprve začíná vyrovnávat se ztrátou moci v době, kdy Trump vstupuje do posledních dvou let svého funkčního období.

Získat v roce 2028 zpět většinu ve Sněmovně reprezentantů bude vzhledem k rozsahu letošního vítězství demokratů velmi obtížné.

Jordan dal najevo přesvědčení, že k vítězství ve volbách povede útok, nikoliv obrana. Nebude tak podle něj jen stačit ukazovat, jak „radikální je tato nová demokratická strana“.

Demokraté si své vedení vyberou příští týden. Prvním afroamerickým předsedou Sněmovny reprezentantů by se v lednu měl stát jejich newyorský zástupce Hakeem Jeffries.

Demokraté ve volbách s přehledem ovládli obě komory Kongresu USA, tedy Sněmovnu reprezentantů i Senát. Díky tomu získají předsednictví v kongresových výborech, a tím i možnost předvolávat svědky a vyšetřovat prezidenta a členy jeho administrativy.

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