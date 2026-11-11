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Republikáni ve Sněmovně reprezentantů zablokovali impeachment Hegsetha

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  7:04aktualizováno  7:04
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Americký ministr obrany, nově ministr války, Pete Hegseth. (4. prosince 2025)

Americký ministr obrany, nově ministr války, Pete Hegseth. (4. prosince 2025) | foto: Reuters

Republikánský kongresman Thomas Massie představil návrh na impeachment Petea...
Pete Hegseth (10. listopadu 2026)
Pete Hegseth (10. listopadu 2026)
Příslušníci amerických ozbrojených sil poslouchají projev ministra obrany Peta...
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Republikánská většina v americké Sněmovně reprezentantů v úterý fakticky zablokovala snahu o odvolání ministra obrany Petea Hegsetha v souvislosti s válkou proti Íránu, uvedly dnes agentury.

Poměrem 211 ku 204 odhlasovala Sněmovna reprezentantů postoupení usnesení o ústavní žalobě na Hegsetha do soudního výboru, kde mají většinu republikáni. Tím podle agentury AFP fakticky zmařila na dnešek plánované hlasování o tom, zda bude kritizovaný šéf Pentagonu čelit ústavní žalobě.

Hlasování o procedurálním návrhu se uskutečnilo jen několik hodin poté, co Hegseth označil snahy o své odvolání za frašku a vzdorovitě hájil své působení v čele Pentagonu. Za svá slova si vysloužil pochvalu od prezidenta Donalda Trumpa.

Návrh na ústavní žalobu na Hegsetha, neboli impeachment, představil ve Sněmovně reprezentantů v pondělí republikánský kongresman Thomas Massie. Týká se zejména války s Íránem, ale zároveň odkazuje i na ministrovu roli ve vojenských operacích USA ve Venezuele a v Jemenu.

Massie, který je rovněž kritikem amerického prezidenta Trumpa, byl podle agentury Reuters jediným republikánem, který v úterý hlasoval spolu s demokraty proti postoupení rezoluce o ústavní žalobě soudnímu výboru.

Tlak na Hegsetha sílí po drtivé porážce Republikánské strany v nedávných kongresových volbách, kdy přišla o většinu ve Sněmovně reprezentantů a Senátu. Trump i voliči přitom považují nepopulární válku s Íránem za zásadní faktor, který přispěl k propadu republikánů. Nový Kongres zasedne v lednu.

I kdyby Sněmovna reprezentantů odhlasovala ústavní žalobu na Hegsetha, jeho odvolání z funkce je nepravděpodobné. K tomu by totiž byla zapotřebí podpora dvou třetin Senátu.

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