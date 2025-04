Migrace je ve Francii silným politickým tématem, které podle analytiků v loňských volbách pomohlo k bezprecedentnímu vzestupu Národního sdružení (RN) Marine Le Penové a přispělo k oslabení pozice prezidenta Emmanuela Macrona. Politici zejména pravicových stran v poslední době hovoří o zpřísnění pravidel pro migranty včetně jejich rychlejšího a efektivnějšího vyhošťování.

„Průměrná roční teplota je tam pět stupňů, 146 dní tam prší a sněží. Myslím, že to všechny rychle přiměje k přemýšlení,“ zdůvodnil v úterý Wauquiez nápad posílat vyhošťované přistěhovalce téměř 4000 kilometrů od Francie.

Na souostroví se zhruba 6000 obyvateli chce konzervativní politik zřídit detenční centrum, kde by byli migranti zadržováni, než by se rozhodli pro návrat do své země. Výhodou podle něj je, že francouzské zámořské území nepatří do bezhraničního schengenského prostoru a pokud by se vyhoštění lidé rozhodli po propuštění z detence zamířit zpět do pevninské Francie, neprošli by hraniční kontrolou.

„Je to Francie, ne vězení nebo detenční centrum,“ odmítl nápad ministr odpovědný za zámořská území Manuel Valls. Ke kritice se přidali i zástupci dalších francouzských parlamentních stran a nápad přiměl k ostrým reakcím politiky ze souostroví.

Šéf místní samosprávy Bernard Briand přirovnal Wauquieze k lacinému Trumpovi a vyzval ho, ať si zřídí detenční centrum pro vyhoštěné ve svém volebním obvodě. Poslanec Stéphane Lenormand zastupující Saint-Pierre a Miquelon ve francouzském parlamentu šéfovi republikánských poslanců vzkázal, že souostroví není „popelnicí Francie“.

Wauquiez uvedl, že na svém nápadu navzdory kritice trvá a chce jej dále rozpracovat. Některá média za tím vidí snahu zaujmout spolustraníky před volbou nového předsedy Republikánů.