Trump v příspěvku na Truth Social napsal, že americké síly zneškodnily střely, drony i malé čluny, kterými Írán na torpédoborce zaútočil. Normální země by podle něj nechala torpédoborce proplout. „Ale Írán není normální země, vedou ho šílenci,“ uvedl prezident s tím, že pokud by měl Teherán možnost použít jadernou zbraň, udělal by to.
Spojené státy zaútočily na dvě íránská plavidla v blízkosti Hormuzského průlivu a na civilní cíle na ostrově Kešm a v oblastech přístavních měst Sirík a Bandar Chamír, uvedlo podle Reuters velitelství s tím, že íránské síly v reakci zaútočily na americké vojenské lodě. Oblastní velitelství amerických sil CENTCOM ale uvedlo, že americké údery následovaly po íránském útoku na jeho plavidla.
Írán ve čtvrtek zaútočil střelami různého typu, drony a malými čluny na tři americké torpédoborce plující Hormuzským průlivem do Ománského zálivu, ale žádná z lodí nebyla zasažena, uvedl CENTCOM na síti X. Americké síly v odvetě provedly údery na íránská vojenská zařízení, ze kterých byl útok veden. Mezi cíli byly zařízení pro odpalování střel a vysílání dronů, velitelská a řídící stanoviště a zpravodajská a průzkumná centra.
Eskalace přichází poté, co americký prezident Donald Trump pouhý den po vyhlášení přerušil operaci Project Freedom (Projekt Svoboda), která měla zajišťovat ochranu obchodních lodí plujících Hormuzským průlivem. Tuto strategickou úžinu Teherán již několik týdnů blokuje.
Trump po íránském režimu žádá dohodu, která bude mimo jiné zahrnovat ukončení íránského jaderného programu a znovuotevření Hormuzského průlivu. Tuto úžinu, která je důležitou vodní cestou pro přepravu ropy a zkapalněného zemního plynu, Írán zablokoval v reakci na americko-izraelské útoky, které 28. února zažehly regionální válku.
Teherán průliv zcela neotevřel ani poté, co vstoupilo v platnost příměří, a to kvůli pokračující americké blokádě íránských přístavů. Íránské ozbrojené složky již zaútočily proti několika obchodním lodím, které chtěly průlivem bez povolení proplout. Spojené státy naopak zasáhly proti řadě íránských lodí, které se snažily proniknout americkou námořní blokádou.