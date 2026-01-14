Nová federální doporučení, aktualizovaná jednou za pět let, vyzývají k omezení vysoce průmyslově zpracovaných potravin, rafinovaných sacharidů a přidaných cukrů. Místo balených snacků by měli Američané sáhnout po ovoci, zelenině a celozrnných výrobcích.
„Moje poselství je jasné: jezte skutečné jídlo,“ řekl Kennedy na středeční tiskové konferenci v Bílém domě.
Kontroverzi ovšem vyvolala další část směrnice, která Američany vyzývá, aby ke každému jídlu zařazovali zdroj bílkovin, včetně červeného masa. Dokument zároveň doporučuje tři porce plnotučných mléčných výrobků denně a uvolňuje omezení týkající se konzumace alkoholu.
Administrativa v doprovodném materiálu tvrdí, že předchozí výživová doporučení bílkoviny „démonizovala“ ve prospěch sacharidů. Podle odborníků to ale neodpovídá realitě. „Protein nikdy nebyl v amerických výživových doporučeních démonizován. Američané už dnes konzumují bílkovin výrazně více, než je nutné pro zdraví a vývoj,“ uvedla pro ABC News profesorka výživy Marie-Pierre St-Ongeová z Kolumbijské univerzity.
Více masa znamená i více rizik
Odborníci připouštějí, že červené maso je kvalitním zdrojem bílkovin a obsahuje železo, zinek nebo vitaminy skupiny B. Zároveň ale upozorňují na vysoký obsah nasycených tuků, které zvyšují riziko srdečních onemocnění.
„Mám obavy z důrazu na bílkoviny. Pokud lidem říkáme, aby je jedli při každém jídle, může to vést ke zvýšení spotřeby masa a tím i nasycených tuků,“ varuje nutriční specialistka Maya Fellerová z New Yorku.
Podle bývalé profesorky výživy na Newyorské univerzitě Marion Nestle se Amerika tímto krokem vrací ke stravovacím návykům z 50. let. „Tehdy všichni jedli hodně masa a mléčných výrobků, příliš se nezajímali o zeleninu a srdeční choroby byly na denním pořádku,“ řekla pro BBC.
Směrnice zároveň doporučuje vařit například na olivovém oleji, jako alternativu ale připouští i hovězí sádlo – Kennedyho oblíbenou surovinu.
Plnotučné mléko zpět na talíř
Další kontroverzní změnou je nový přístup k mléčným výrobkům. „Říkáme dětem, školám i rodičům, že se nemusí bát tuku a mléčných výrobků. Není nutné nutit děti pít nízkotučné mléko,“ prohlásil šéf amerického Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv Marty Makary.
Část odborníků s tím ale nesouhlasí. „Doporučení plnotučného mléka není ideální pro všechny, a už vůbec ne pro lidi s kardiovaskulárními onemocněními,“ varuje Fellerová.
Předchozí směrnice přitom nabádaly k preferování nízkotučných či zcela beztučných mléčných výrobků právě kvůli omezení příjmu nasycených tuků.
Napojení autorů na masný a mlékárenský průmysl?
Kritici zároveň upozorňují na možné vazby autorů doporučení na masný a mlékárenský průmysl. Organizace zastupující producenty hovězího masa i mléčných výrobků nové směřování otevřeně vítají.
Ministerstvo zdravotnictví jakýkoli vliv průmyslu odmítá. „Výživová doporučení vycházejí z přísného vědeckého hodnocení a nezávislého dohledu. Je absurdní tvrdit opak,“ uvedl mluvčí resortu.