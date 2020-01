Revolucionáři, hrdinové a teroristi. Od roku 2011 proběhlo na Blízkém východě a v severní Africe 11 povstání

BEJRÚT/PRAHA Všech jedenáct povstání mělo společné jmenovatele. Hnací silou jim byl nezvládnutý mohutný demografický přírůstek (podle odhadů je 60 % populace v regionu mladší 30 let), omezený ekonomický růst a s ním související nedostatek nových pracovních míst, špatný způsob vlády, mizerná kvalita služeb, nesnesitelná míra korupce a rozevření nůžek mezi chudými a bohatými.

Také míra represe ze strany vládnoucích garnitur ve snaze udržet status quo přesáhla mez, kterou byli lidé ochotni snášet.

To, co starší generace ještě dokázaly tolerovat, mladší už trpět odmítají. Jejich hodnoty se liší, stejně jako jejich názory. Moderní technologie – internet a sociální sítě – jim poskytují informace, jsou pro ně nástrojem socializace a mobilizace a zároveň je to generace, na niž nízká úroveň ekonomického rozvoje a omezené pracovní příležitosti dopadají obzvlášť tvrdě. Pokud tuto výbušnou směs dáte do sudu tvořeného nefunkčním politickým systémem neschopným legitimní požadavky svých lidí zpracovat, povstání je na světě.



Roky protestů

Tři z letošních povstání, kterým byla věnována obzvláštní pozornost – íránské, irácké a libanonské – mají s ostatními co do příčin mnoho společného. Všechny tři země zažily protesty v posledních letech a letošní situace tedy pro ně nebyla ničím vysloveně novým (v Íránu se demonstruje od mohutného povstání po volbách v roce 2009, v Iráku proběhly protesty v revolučním roce 2011, a pak další v letech 2015 a 2016, v Libanonu se protestovalo ve stejném duchu jako dnes, nicméně v menším rozsahu od roku 2014).

A ve všech třech zemích lze identifikovat spouštěč aktuálních protestů: v Íránu to bylo prudké zdražení paliva, v Libanonu a Iráku proběhly v roce 2018 parlamentní volby – lidé chvíli počkali, zda nová vláda přinese nějaké pozitivní změny, rok po volbách ale žádná změna nepřišla a představa dalších tří let stejného marasmu se stala nesnesitelnou. Jednotlivé režimy se s protestujícími vypořádaly po svém. V Íránu zasáhly ozbrojené složky s radikální tvrdostí bez jakékoliv ochoty ustoupit nebo s protestujícími jednat. Režim se semkl a prezident Rúhání krvavé potlačení demonstrací pochválil.

V Iráku se po prvotním použití ozbrojených sil proti protestujícím, které po sobě zanechalo stovky mrtvých, dospělo k jistému politickému řešení – premiér s celou vládou rezignovali a další vývoj bude záviset na (ne)úspěchu při hledání nového premiéra a vlády, případně na výsledcích předčasných voleb.

Reakce na libanonské protesty byla převážně nenásilná. Armáda dala jasně najevo, že bude chránit demonstranty, zároveň však chce uchovat otevřené hlavní cesty. Po rezignaci premiéra a vlády je nyní stejně jako v Iráku v rukou prezidenta jmenování nového premiéra, jenž by měl sestavit novou vládu. Nikdo však netuší, zda miliony, které vyšly protestovat do ulic, přijdou také v případě předčasných voleb k urnám. Protože otázka, koho volit, kdo je onou požadovanou a vyhlíženou alternativou k aktuálním zkorumpovaným a dysfunkčním režimům, zůstává bez odpovědi.

Kde není vůdce

Zásadním problémem všech zmíněných revolucí v blízkovýchodním regionu je totiž absence vedení, výrazných tváří, které by zaručovaly změnu. Nenabízejí alternativu, nepřicházejí s plánem, režimy se postaraly, aby opozice neexistovala. Demonstranti vědí, co chtějí změnit, ale nemají nikoho, kdo by toho mohl dosáhnout a nezdá se, že by se z jejich středu mohl někdo takový zrodit.

Komu by se také chtělo špinit si ruce každodenní politikou a pouštět se do boje s desítky let bujícími kořeny nepotismu a korupce, které prorůstají všechny myslitelné instituce? A pokud se někdo takový najde, nebude trvat dlouho a dočká se nálepky „terorista“, jako se to stalo egyptské opozici po nástupu Sísího k moci. Tahle nálepka představuje lístek na spěšný vlak do vězení.

Na místě jsou obavy, že se bude opakovat stále týž scénář: vládnoucí garnitury naslibují svobodu, růst, konec chudoby a vůbec všechno krásné, za co revolucionáři bojují. Ti budou navíc oslavováni jako praví vlastenci, a pokud vyklidí ulice dostatečně brzy, nedočkají se označení zrádců a agentů cizích mocností. A v nových volbách zvítězí staré tváře. Tam, kde se v Íránu žádná výrazná změna vládnoucího režimu minimálně do smrti nejvyššího vůdce ajatolláha Chameneího očekávat nedá, mají ale Irák i Libanon pořád alespoň naději na změnu. A ta umírá poslední.