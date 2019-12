Rezignace kvůli střetu zájmů. Udělal jsem chybu, přiznal komisař zodpovědný za důchodovou reformu ve Francii

Paříž Člen francouzské vlády pověřený důchodovou reformou Jean-Paul Delevoye dnes rezignoval kvůli podezření z možného střetu zájmů. Podle agentury AFP je jeho odchod tvrdou ranou pro prezidenta Emmanuela Macrona, který čelí protestům proti chystané důchodové reformě. S jejich následky, především v dopravě, se Francie potýká již dvanáctý den. Na úterý odbory svolaly další velkou demonstraci.

Vysoký komisař pro důchody Jean-Paul Delevoye je hlavním autorem důchodové reformy, která má podle vlády odstranit nespravedlivé výjimky a systémem bonusů a slev motivovat lidi k odchodu na odpočinek až v 64 letech. Současný systém je se 42 různými důchodovými plány podle francouzské vlády příliš komplikovaný a finančně náročný.

Delevoye, kterému se ve Francii dosud přezdívalo „Monsieur retraites“, tedy „Pan důchody“, rezignoval kvůli odhalení, že kromě vládní funkce zastává ještě třináct dalších postů. Každý člen vlády přitom musí při vstupu do kabinetu své další posty - byť neplacené - zveřejnit. Delevoye proto čelil kritice kvůli možnému střetu zájmů. Elysejský palác uvedl, že prezident Macron Delevoyeovu rezignaci „s lítostí“ přijal. „Jeho odchod umožní vyjasnění situace,“ stojí v prohlášení.

Delevoye sám uznal, že udělal chybu. Rezignovat se podle svých slov rozhodl především proto, aby nepodkopal pozici vlády při vyjednávání s odboráři. „Tento projekt je pro Francii zásadní. Kdybych zůstal, oslabil bych ho,“ uvedl s odkazem na důchodovou reformu.

Rezignace vysokého komisaře pro důchody je podle AFP tvrdou ranou pro Macronovy reformní plány. Přišla totiž v době, kdy se Francie již dvanáctým dnem potýká se stávkou a demonstracemi, které působí problémy především v dopravě. Francouzi se nyní obávají, že by se spor mezi vládou a odbory mohl protáhnout do Vánoc, a způsobit tak mnohým problémy při cestě domů na svátky.

Ministryně životního prostředí Élisabeth Borneová řekla, že stávka je sice legitimním prostředkem boje za práva zaměstnanců, je ale „nezodpovědné“, aby kvůli tomu odboráři „zkazili Francouzům svátky“.

Odboráři požadují, aby vláda plánovanou důchodovou reformu zrušila. Také dnes se lidé v Paříži a dalších velkých městech kvůli stávce v dopravě potýkali s problémy. Ráno se v okolí francouzské metropole utvořily zácpy o celkové délce 620 kilometrů. V normálních dnech jsou dlouhé 200 až 350 kilometrů. Ke stávkujícím železničářům a zaměstnancům městských dopravních podniků se připojili opět i řidiči kamionů.

Další velký protest, který by měl být podle jejich přání rozhodující, odbory svolaly na úterý. Zapojit by se do něj měli nejen pracovníci v dopravě, ale i učitelé, justiční zaměstnanci či lékaři a zdravotní sestry.