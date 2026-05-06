Bývalého kurýra společnosti FedEx odsoudili k smrti. Zavraždil 7letou dívku

  22:09
Bývalý řidič společnosti FedEx dostal v úterý trest smrti za únos a vraždu sedmileté dívky. Zločin spáchal v prosinci roku 2022 při doručování balíku v texaském městě Paradise.
foto: AP

Porota v soudní síni ve Forth Worthu rozhodla o trestu pro 34letého Tannera Hornera, poté co si vyslechla svědectví a důkazy k vraždě Atheny Strandové, informovala stanice CNN.

Klíčový byl zvukový záznam z bezpečnostního systému v dodávce, který zachytil část únosu i následného útoku. Podle vyšetřovatelů je na nahrávce slyšet, jak dívka opakovaně volá o pomoc. Její tělo našli dva dny poté, co byla nahlášena jako pohřešovaná. Horner se k vraždě přiznal minulý měsíc.

Porotci dospěli k názoru, že obžalovaný představuje trvalou hrozbu pro společnost a uvedli, že neexistují žádné okolnosti, které by odůvodňovaly doživotní trest místo trestu smrti. Podle živého přenosu ze soudního řízení Horner nijak viditelně nereagoval, když soudce přečetl rozsudek.

Několik porotců při přehrávání záznamu z únosu plakalo. Na videu je zachyceno, jak dívku zvedá do dodávky a odjíždí, přičemž jí vyhrožuje, aby nekřičela.

Horner poté zakryl kameru, zvukový záznam však stále pokračoval. Dívky se ptal, kolik jí je a kam chodí do školy. Následně zastavil vůz

Podle nahrávky jí nařídil, aby se svlékla. Dívka začala plakat, ptala se, co dělá a zda je únosce. Opakovaně prosila o maminku a říkala, že chce jít domů. „Proč to děláš?“ ptala se. „Protože jsi hezká,“ odpověděl muž.

Nahrávka, která trvá přes hodinu, zachycuje Atheniny výkřiky, dušení a bouchání. V jednu chvíli jí řekne: „Jestli nezavřeš hubu, ublížím ti ještě víc“.

Soudní lékař uvedl, že Athena zemřela na následky úderů, dušení a škrcení. Rodina také sdělila, že balíček, který Horner doručil, byl vánoční dárek pro ni. Byla to panenka Barbie s nápisem „You can be anything“ („Můžeš být čímkoli“).

Hornerův obhájce Steven Goble uznal, že důkazy proti jeho klientovi jsou zdrcující. Uvedl také, že matka Hornera během těhotenství pila alkohol a že Horner trpí autismem a dalšími duševními poruchami.

Goble žádal porotu, aby Hornerovi uložila doživotní trest odnětí svobody.

